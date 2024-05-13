離開疫後消費潮 精品改裝、直逼周慶回饋利多 百貨母親節業績增

百貨母親節檔期落幕，脫離去年疫後報復性消費潮，在基期較高的情況下，搭配商品力、頂級精品改裝、逼近周年慶的回饋等利多下，業績與來客仍有成長5％至10％，尤其黃金珠寶在通膨、避險因素下銷售亮眼，節能家電也有不錯表現。 遠東SOGO觀察，即使去年基期較高，今年在各業種商品力，及直逼周年慶規格促銷等利多因素，母親節檔期仍保有成長動能，以忠孝館為例，母親節檔期整體成長超過5%，入店客人潮忠孝、復興兩館亦同步成長5%。尤其兩館準備許多打卡體驗，忠孝館結合香港迪士尼舉辦達菲好友活動，成功讓家庭客及年輕客群入店成長。 商品部分，搭配母親節促銷力道，SOGO忠孝館黃金珠寶、頂級保養彩妝、運動?外、節能家電系列，及3C手機、相機等，在這一波都表現相當不錯。復興館在改裝後的5樓、4樓名品女裝、輕奢配件表現特別亮眼，兩個樓層成長近2成；復興館家電類也呈現成長，其中按摩椅、歐系家電表現佳，出外旅遊的箱包及休閒鞋款亦是亮眼。 新光三越表示，母親節選購禮物，外出聚餐需求熱絡，帶動全台來客數成長近1成，而母親節聚餐熱潮亦使餐飲成長1成，送禮更以名品新品、淨水家電、調理家電、寢具新品、輕奢配件等受到喜愛，包括：受國際金價飆漲，帶動全台黃金相關業績成長4成、號稱愛馬仕迷你凱莉包平價款Loro Piana Extra Pocket、iPhone系列手機、時尚家電霸主Dyson新品HD16吹風機、Dyson Wash G1雙驅四刷無限洗地機等，皆是民眾入手的送禮焦點。 遠百母親節檔期至5月14日共計21天，業績達標且成長約6.5%，其中台中大遠百、板橋大遠百精名品新櫃開幕及調整下，頂級品牌開出亮麗紅盤，成長超過1成。全台遠百化妝品小幅上揚1.5%，加上金價持續上漲，黃金珠寶成長超過15%，女裝今年一掃過去較低迷買氣，成長超過12%，家電因應電價調整，節能一級省電商品特別夯，加上保健商品高回饋，家電成長近10%。 新莊宏匯廣場統計，母親節受惠於餐飲表現力道持續強勁，帶動來館人潮，同時帶動零售業績表現超過1成，餐飲整體表現比去年成長2成、休閒服飾及戶外運動用品也成長1成。