獨》逆轉！台中女中、大華國中食物中毒案 這原因不成立

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台中市3、4月間陸續爆發台中女中、大華國中疑似食物中毒案，分別有48人、75人在食用學校午餐後出現腹瀉、腹痛症狀，11人就醫，台中市食安處將環境、食餘以及人體檢體送驗，結果大逆轉，因食餘檢體皆未檢出病菌，經綜合研判因食物引起人體不適因果關係不成立。

台中市食安處3月29日接獲台中女中通報疑似食品中毒通報，該校學生於3月27日中午食用團膳後，陸續有48名學生出現不適，10人就醫。而4月11日大華國中全校589名師生用完午膳後、陸續有75人出現腹瀉、噁心等症狀，僅有1人就醫，治療後即返家休養，校方當日即進行通報。

食安處在接獲通報後立即啟動個案、供膳場所調查及採檢等相關調查作業，其中台中女中採檢3件環境檢體、6件食餘檢體以及18件人體檢體，結果皆未檢出病原菌；而大華國中部分採檢4件環境檢體、2件食餘檢體以及13件人體檢體，僅在1件人體檢體中驗出金黃色葡萄球菌，最後綜合研判2件校園食物中毒案不成立。

食安處強調，一接獲通報立即對供膳業者依《食安法》規定，要求廠商暫停供餐，作業區進行清潔消毒，經食安處派員實地複查合格後已恢復供餐。

食安處解釋兩案皆依照食藥署「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」進行綜合研判，主要因採檢結果環境檢體與食餘檢體皆未驗出病原菌，最終判定「因食物引起人體不適因果關係不成立」。