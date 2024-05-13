擺脫安卓 華為Mate70將搭載鴻蒙系統

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【中時新聞網 盧伯華】中國最大通信設備企業華為公司將在2024年內推出面向智慧手機等的全新操作系統（OS），這款擺脫安卓而自主研發的鴻蒙星河版(Harmony OS NEXT)已有超過4000以上的原生應用程式（APP）加入鴻蒙生態圈，該公司預計2024年下半年上市的旗艦手機Mate70開始搭載新作業系統。

據《日經中文網》報導，華為智慧手機原先以美國谷歌開發的安卓（Android）作業系統為基礎，今後將全部改為自主開發的鴻蒙系統，藉此繞開美國政府的限制，並抓住物聯網（IoT）的需求。

負責華為消費者業務的資深董事余承東表示，目前已有超4000個原生應用加入鴻蒙生態，包括支付寶和麥當勞等。華為力爭在年內將支持的APP增至5000個，最終超過50萬個。華為輪值董事長徐直軍也表示，這是2024年最重要的事項，公司將為此全力以赴。

報導說，預計2024年下半年上市的旗艦手機Mate70將開始搭載新操作系統，與現有的操作系統相比，使用存儲晶片的效率提高了3倍，運行會更加流暢，同時也支持在智慧手機上處理人工智慧(AI)的「端側AI(On-device AI)」。

報導表示，華為原先使用安卓作為操作系統，受 2019年開始實施的美國出口技術管制影響，谷歌地圖和Chrome等相關功能無法使用，華為被迫在2021年改用以安卓為基礎開發的作業系統鴻蒙。該系統的基礎架構仍與安卓兼容，以支持安卓APP使用。此外，鴻蒙以面向物聯網的概念開發操作系統，在家電等處理能力不高的終端上也能使用，爭取實現豐富多彩的物聯網接入和人工智慧功能。

更重要的是，鴻蒙系統也考慮到汽車相關業務。華為以「HIMA」（鴻蒙智行）聯盟的名稱攜手汽車企業運營著多個新能源汽車品牌，該系統可以利用觸控螢幕和語音控制空調與音樂播放。

報導說，華為在2021年初推出鴻蒙時，很多中國企業持觀望態度。但從2023年下半年開始，華為手機復蘇趨勢明顯，尤其是2023年8月推出的Mate60 Pro，這款搭載了華為自主開發晶片的手機在市場引發熱，並推動了後續的華手機持續熱銷。

加拿大調查公司TechInsights預測，2024年推出的Pura70的銷量預計將達到1000萬部。若再加上Mate70，華為在2024年將重回中國智慧手機年度第一的寶座。

不過，報導認為，鴻蒙星河版是否會隨著華為手機的復甦而普及，還存在不確定性。各企業需要重新開發面向新操作系統的應用程式，費用負擔非常沉重。大陸網路巨頭騰訊還未表明是否推出星河版微信，目前微信在中國有10億以上的用戶使用。