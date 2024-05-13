南山壽大補丸效益！潤泰新首季EPS 2.46元 創近七季最高

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潤泰新（9945）今（13）日股價價量齊揚，大漲8.4％至43.9元，重返近半年新高點，成交張數逾4.4萬張，另外業績也傳出捷報！今天下午董事會最新通過的第1季財報，受惠房地產本業新案持續完工交屋，再加上南山人壽的大補丸效益再度發功！推升潤泰新單季稅後純益達67.29億元，較去年同期獲利，激增21.85倍！EPS達2.46元，創近7季最高。

潤泰新第1季財報令人驚艷，營收70億元，年增11％；稅後純益達67.29億元，比去年同期3.08億元，激增21.85倍，為近12季最高；每股稅後純益達2.46元，創下近7季以來的最高紀錄。

其中持股25％的潤成控股，就貢獻潤泰新獲利達30.15億元，至於直接持股0.23％的南山人壽，則貢獻0.31億元，合計來自南山人壽的獲利挹注，就囊括30.46億元。

另外，潤泰新持股7成的潤泰創新開發，其南港玉成段辦公大樓已出售6成，因認列投資性不動產公允價值評價40餘億元，因此潤泰新依持股比例也認列31.2億元；此外，潤泰新持股14.28％的潤泰全（2915），也貢獻4.06億元的投資獲利。

上述4大轉投資公司所貢獻的獲利，推升潤泰新單季稅後純益大躍進！達67.29億元，繳交出一張令人驚艷的成績單。

觀察今年的完工入帳來源，潤泰新協理陳柏宇表示，新北市新店「潤泰央北」去年底完工，今年第1季持續入帳；接下來總銷10.5億元「潤泰青田618」已取得使照，今年交屋挹注；總銷19億元的「潤泰左岸生活」已售8成，預計年中取得使照並交屋；9億「潤泰信義」年中取得使照後交屋，已售近8成；18億「潤泰大安富陽」第4季取得使照後交屋入帳；60億「潤泰峰左岸」年底可望取得使照，2025年完工交屋，已近全數完銷。

再加上新成屋「潤泰敦峰」已近完銷，只剩下個位數戶數，市場預期，潤泰新全年房地產本業可望邁向高峰。