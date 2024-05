萬代南夢宮推首款史努比系列一番賞 8款小物超療癒

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部宣布,全新《花生漫畫》(Peanuts)史努比(Snoopy)系列一番賞「史努比 -HAPPY AND RELAXING-」,即將5月16日起在指定7-11門市和各一番賞認證店正式發售,更是第一款台灣官方代理的史努比一番賞。 萬代南夢宮一番賞全新推出的「史努比 -HAPPY AND RELAXING-」系列集結A到G和Last One獎共8大獎品,每抽310元便可把史努比帶回家,加入一番賞官方 LINE 好友還可參與「雙重中獎」活動。 「史努比 -HAPPY AND RELAXING-」A獎祭出史努比和糊塗塌客的精緻模型,可愛坐姿的史努比手裡捧著迷你小碗,能化身零錢、飾品或鑰匙的家;B 獎則推出史努比懶洋洋造型存錢筒;C 獎可選款的震動絨毛吊飾讓史努比、歐拉夫或安迪等狗狗夥伴陪你一起出門走走;D獎為三色玻璃杯;E 獎陶瓷碗盤組。 「史努比 -HAPPY AND RELAXING-」還推出獨特獎項,抽走整套一番賞最後一支籤的超級幸運得主,能加碼得到價值珍貴、稀有的「Last One 獎」。「史努比 -HAPPY AND RELAXING-」一番賞中獨一無二的 Last One 獎將史努比與小屋的經典場面重現化身為抱枕。