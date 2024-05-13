韓國外長趙兌烈會王毅 籲韓中管控分歧、聚焦合作

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韓國外交部長官趙兌烈13日展開訪中行程，下午在北京釣魚台國賓館與中共中央政治局委員、大陸外長王毅舉行會談。趙兌烈表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突，「即便韓國加強韓美關係，也不會疏忽韓中關係」，希望聚焦合作，為推動韓中關係取得全新發展邁出第一步。

韓聯社報導，趙兌烈表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突，要繼續保持良好合作勢頭。他指出，韓方並不認為對外關係是「你輸我贏」的零和博弈，也不會朝這一方向發展。這意味著，即便韓國加強韓美關係，也不會疏忽韓中關係。

趙兌烈強調，此次中國之行並非單純出於「訪問」目的，希望借此機會解開兩國之間錯綜複雜的線團，為推動韓中關係取得全新發展邁出第一步。他指出，關鍵在於盡可能減少制約兩國關係發展的地緣政治因素，管控分歧，聚焦合作，並扎扎實實地推動兩國合作取得豐碩成果。

趙兌烈表示，當前北韓接二連三發起挑釁、各種地緣政治衝突頻現、全球供應鏈不穩定性加劇等，兩國正面臨各種區域和全球性挑戰。不僅是發展雙邊關係，兩國也應攜手應對突出挑戰。他還指出，為促進兩國民眾相互理解，雙方需要換位思考，求同存異，擴大共識。

據介紹，兩位外長就雙邊關係和共同關心的韓半島局勢等國際和地區問題等，深入交換意見，並就有望月底在首爾舉行的韓中日領導人會議的具體日程和議題等進行協調。這是韓國外長自2017年後時隔6年半再次訪問北京。據悉，會談結束後，兩國外長還將共進晚餐，繼續深入交流。