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唐吉軻德扭蛋機大獎遭藏籤 消保官會同警局稽查了

  • 中時即時 劉瑋晴
台北市法務局今日會同消保官及警察局等單位稽查唐吉軻德扭蛋大賞一事，並請業者說明及提供相關資料。（台北市法務局提供／劉瑋晴台北傳真）
台北市法務局今日會同消保官及警察局等單位稽查唐吉軻德扭蛋大賞一事，並請業者說明及提供相關資料。（台北市法務局提供／劉瑋晴台北傳真）

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唐吉軻德西門店遭網友爆料，現場抽獎的扭蛋機裡面沒有大獎籤，網友表示，為了抽到大獎把最後6顆扭蛋全買下來，打開後卻沒有大獎籤，店家事後解釋搞錯了才沒把大獎籤放進去，台北市消保官13日前往稽查，廠商TENGA表示，與唐吉軻德決議，提供2波活動所有消費者全數最大賞，消費者皆可憑消費證明至唐吉軻德西門店兌換。

網友發文表示，因為看到TENGA大獎還沒被抽走，轉了幾次後都是小獎就先行離去，回頭發現大獎還沒被抽走，加上扭蛋所剩不多，最後把剩下的6顆扭蛋全買下來，但是裡面卻沒有大獎籤，詢問店員說法卻是，主管表示如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了。

隨後主管到場說明，是因為疏失導致大獎從來就沒有在機器裡，但是因為網友抽完最後全部的扭蛋，要求網友需再花2顆扭蛋的錢400元才能把大獎跟最後獎帶回家。網友質疑，已經把全部的東西抽完了，為何還要花錢？主管表示，因為裡面只有99顆，所以多1顆要花錢是很正常的，雙方各執己見，最後由店長出面承認疏失。

台北市消保官陳盈全表示，有關唐吉訶德扭蛋爭議案，今會同台北市商業處、警察局調查，並請廠商TENGA一併出席，本次扭蛋活動共計銷售2波，第1波為5月4日至5月6日，第2波為5月8日至5月11日，每場有99顆扭蛋籤，唐吉訶德表示，針對大獎籤不在扭蛋機內，內部已調查，消費者補償部分，TENGA回應，對於消費者產生疑慮和不信任感深感抱歉，決議提供2波活動所有消費者全數最大賞。

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