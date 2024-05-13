中華電信今年攔阻過濾惡意連線 已達118億次

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5月報稅季到來，中華電信提醒民眾注意網路上的惡意詐騙並提供全方位的資安防護服務。中華電信強化防駭、色情守門員服務功能及黑名單資料庫，今年截至三月底已累計攔阻過濾惡意連線次數高達118億次，平均每日攔阻次數達1.3億次，而防駭守門員更較上季成長72.6％

中華電信「防駭守門員」可24小時有效過濾惡意網站、釣魚網頁及簡訊，並遏制勒索病毒及網路資安威脅，有效降低個資外洩風險。而「色情守門員」不僅能攔阻六大有害網站，並提供對影音、遊戲、社群等網站的管理，有效守護孩童上網安全。

此外，中華電信更於今年初與中華資安國際合作推出免費的訊息驗證服務「防詐隊長LINE 聊天機器人」，結合警政署165全民防騙網資料庫，並以AI模型進行分析幫助用戶在上網時避免誤點入有害網站，可即時判斷特定訊息的安全性與可信賴程度，保障個人資訊的安全。

中華電信並推出多項優惠，凡固網寬頻用戶申請光世代速在必行方案或行動寬頻用戶申請精采5G 599／799單門號方案，可享「防駭守門員」前3個月0元優惠。固網寬頻安心上網方案更贈送2年「防駭守門員」、HiNet諾頓防毒防駭(單機版)加值服務二選一。「防駭守門員」亦針對行動客戶推出家庭方案，家中擁有多台行動裝置的用戶，最多可設定三組門號，每月最低90元，一天一機最低1元的上網資安防護服務。