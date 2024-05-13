乙未保台公園閒置3年養蚊 挨批：最大裝置藝術

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斥資5.1億元興建的平鎮區1895乙未保台紀念公園成打卡熱點，但遊客管理中心卻閒置3年多，也未開放地方使用，議員批花大錢養蚊子，諷刺是「最大裝置藝術」。平鎮區公所坦言已5度流標，短期會再重新檢討空間運用，未來研擬跟停車場一起招標增加投標誘因。

議員黃敬平說，1895乙未保台紀念公園爭取前瞻計畫斥資5億1300萬元打造，地下停車場由交通局維管、乙未之環跨橋及乙未戰役記憶空間由客家事務局維管，地面層公園綠地和遊客管理中心由平鎮區公所維管。

「只有蚊子去過！」黃敬平批評，遊客管理中心啟用至今閒置，沒開放給在地的復旦里及復興里使用，也未開放民間社團協會進駐，民眾看得到卻玩不到、用不到，堪稱「最大裝置藝術」，要求提出活化計畫。

平鎮區長呂緣坦言，遊客服務中心標租案已流標5次，都沒有廠商前來投標。平鎮區公所指出，因公園榮獲國家卓越建設獎等建設大獎，也是拍照打卡熱點，原鎖定咖啡餐飲業進駐，吸引年輕族群參訪拍照，3度流標後重新檢討發現周邊車程5分鐘內有逾20家咖啡輕食餐廳，知名連鎖咖啡廳就達6間，咖啡相關產業已飽和，因此調降租金並開放零售業，盼吸引市集、文創商品等業者，但仍2度流標。

公所說，會再重新檢討招標內容，目前也開放民眾申請借用，並向文化局申請，提供給街頭藝人展演，以利空間活化運用。而停車場契約從2021年到2026年底，未來將研擬和停車場一起招標增加誘因。