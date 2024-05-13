日本4月M3餘額創高、日圓重貶讓外債金額大增

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日本央行13日公布4月貨幣存量報告，其中M3餘額創新高。另外，受到日圓大幅貶值影響，導致以日圓計算的外國債券金額，出現逾九年來最大年增幅度。

M3包括現金、存款、準貨幣和信用違約交換（CDS）。

4月M3較去年同期增加1.6％至1,612.8兆日圓。雖然民眾存款持續增加讓M3創新高，但其年增幅度低於3月的1.8％，顯示財政支付減少影響到存款成長幅度放緩。

4月存款貨幣年增4.1％至993.1兆日圓，低於3月的年增4.6％。日本對抗新冠疫情措施結束令3月財政支付額較去年同期減少。

在現金貨幣方面，4月受無現金分期支付影響，年跌0.8％至114.8兆日圓。CDS年跌27.4％至23.1兆日圓。

經季調後的4月M3餘額出現13年4個月來首次低於前一個月水準，可能跟金融支付額縮小有關。

至於4月M2（從M3扣除郵局等機構的存款額）餘額年增2.2％至1,260.1兆日圓。雖然連續兩個月出現年增局面，但低於預期的年增2.5％。原先預期年增幅度跟3月一樣為2.5％。

4月廣義流動性年增1.8％至2,144.4兆日圓，雖然是連續兩個月增加，但年增幅度也低於3月的2.2％。

在廣義流動性裡，外國債券金額年增17.2％至37.4兆日圓，為2015年2月以來最高年增率，主要是日圓疲弱，使以日圓計算的外債金額大增。投資信託規模跟去年同期一樣，持平在94.7兆日圓。

由於在廣義流動性的初值裡，有些數據尚未被收集到，因此日央將在下一個月為此進行修正。