不能再貶了！專家曝日圓合理匯價 示警外資快嚇跑

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【中時新聞網 賴宇萍】今年日圓急遽走貶，對哈日族來說是大好消息，但是在投資專家眼裡可是不太妙！投資機構貝萊德警告，日圓過度貶值不利外資進場投資日股，並指出日圓合理匯價應該落在1美元兌130至135日圓之間，而當前的水平顯然已經過度貶值。

「股神」巴菲特對日本股市青睞有加，也帶動外資跟進加碼。日經225指數今年上漲14%，傲視全球股市，但以美元計算僅上漲了3%。兩者之間的差異主要歸因於日圓兌美元匯率創下34年來的低點，導致以美元爲基礎的投資者在日本股市獲得的回報大幅縮水。

以美元計算的日股漲勢，顯然遠低於標準普爾500指數的9.5%漲幅，以及香港恒生指數基於美元的11%回報率。

貝萊德日本主動投資主管Yue Bamba直言，如果日圓繼續走弱，投資日本股票就會變得更加困難，「當你與全球投資者談論日本時，外匯肯定是每個人首先想到的」。

出口商向來是日本股市的主要推動力，而日圓貶值提高了出口商的利潤。儘管如此，已有越來越多人擔心日圓對日本國內消費者支出與企業進口成本帶來了負擔，拖累日經225指數已從歷史最高點回落逾6%。

日圓貶值提高了出口商的利潤，而出口商傳統上一直是日本股市的推動力。儘管如此，由於擔心日圓正在成為國內消費者支出和企業進口成本的負擔，日經 225 指數仍較歷史最高點下跌了 6% 以上。

Yue Bamba警告，隨著日圓持續走軟，外國投資者對日本股市的興趣正在減弱，可能為市場帶來更多的不確定性。近來日圓兌美元約在155水平左右浮動，Yue Bamba表示，如果日圓兌美元升破150，海外投資者就會放心重返市場。

Yue Bamba認為，日圓未來的表現主要取決於美國聯準會（Fed）的行動，而非日本央行。如果Fed遲遲不降息，日圓兌美元可能進一步走軟至170區間。可是一旦Fed降息，日圓匯價回升至130至135的水平是「完全可以想像的」。