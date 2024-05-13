易兆拜鐵膜 　全球首辦防水膜 20年見證會

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台灣防水工程界品質與技術龍頭易兆企業，於日前在台北艾麗酒店舉辦全球首創的「易兆拜鐵膜Baytec®SPR 防水膜20年取樣測試成果見證會」當天有多位業界重量級貴賓出席，就是易兆「良匠本心」最好的證明。

易兆企業曾承做新加坡海底隧道第二階段、信義微風廣場、台北豪宅松濤苑、文華苑、勤美璞真、潤泰敦峰、高雄豪宅國硯、台北仁愛帝寶屋頂修繕、七海寓所古蹟防水修繕等，其中最值得一提的是，法鼓山總本山大殿外牆防水及混凝土防護修繕，使用易兆拜鐵膜Baytec®SPR 防水膜，展望防護1千年，該建築物在使用1千年後，將於西元3千年開封。

見證會的重頭戲，易兆企業選擇親手打造一間為期三天、限時的「雨中美術館」。结合現代藝術與其防水專長，使用易兆防水膜將藝術品暴露於不間斷的大雨之下，讓脆弱的藝術品在持續不斷的大雨中也能安然無恙。

易兆企業董事長曾素麗表示，這次最主要目的，是透過這場『雨中美術館』，傳達對自家防水工程易兆拜鐵膜Baytec®SPR防水膜的信心，若連藝術品都能滴水不漏地呵護，那橋樑、廠房、住家的建築物防水都可交給易兆防水膜處理。

這場全球首創的見證會，除了展現易兆防水膜的工程實力外，更重要的是證明易兆在防水膜工程的耐久性。在2022年，現場會同實驗室人員、業主、材料廠商及20年前防水主辦及噴塗師傅，採集2002年於大陸工程總部敦南大樓頂樓噴塗的易兆拜鐵膜Baytec®SPR防水膜進行現場取樣及實驗室測試，證明經歷20年風吹雨淋、日曬高低溫變化、酸雨、地震，易兆拜鐵膜Baytec®SPR防水膜無論在防水、抗拉、抗裂、混凝土保護等眾多物性上，仍維持優異的性能，也證明在易兆防水膜在正常使用下，使用年限可望超越30年，甚至40年以上，比起坊間多在2年、5年、10年以下的防水年限久而彌堅。最重要的是讓建設公司能向購屋者提出證明該建案所使用的易兆拜鐵膜Baytec®SPR防水膜，能突破「內政部於111年5月18日頒布預售房屋定型化契約應記載事項，結構部分漏水賣方負責保固15年」之基本要求。

當初的業主，也是此次20年取樣見證會見證人之一，現金協興營造(國揚實業之工務體系)董事長(原大陸工程總經理)陳學聖，因易兆優秀的表現，轉而將其推薦予台北仁愛帝寶社區。成功根除困擾住戶已久的頂樓漏水問題。

易兆企業也在新加坡海底隧道第二階段的實績，受到亞洲區各地客戶的青睞，包含台灣高鐵、萬豪酒店；中國哈大高鐵、四川都汶高速公路的橋墩、新加坡香格里拉飯店與諸多地鐵車站頂板，都採用易兆拜鐵膜Baytec®SPR 防水膜之防水系統。

科思創彈性體亞太技術總監陳敏表示，科思創與易兆企業合作超過20年，易兆在施工品質，員工訓練上，都令大家印象非常深刻與信任，也因為彼此之間的信賴，能放心與易兆拜鐵膜Baytec®SPR 防水膜合作。

易兆企業於1993年由易兆企業董事長曾素麗與總經理楊木榮創立，創辦人之一的楊木榮表示，怎麼知道我的子孫會不會路過我修補過的那座橋樑?」歷經30多年，憑著其「良匠本心」的品牌精神，堅持工藝品質，為了就是讓自己的防水工程能夠持久又耐用。

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