豪雨害西瓜裂果腐爛 彰化福興鄉瓜農盼給予補助

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彰化縣福興鄉有西瓜田受到4月下旬豪雨影響，造成西瓜裂果、爛瓜，瓜農損失慘重，難過大嘆血本無歸，期盼政府給予補助。縣政農業處今天下午邀集相關單位進行四方面會勘，盼爭取中央給予救助，協助農民渡過這次豪雨所造成的困境，經現場專家初步會勘，因未達農業部20％以上受損規定，無法申請中央救助。

福興鄉許姓瓜農種了約5分地的西瓜，他說，約種了200棵西瓜，西瓜即將採收，預計可賣2萬多元，但4月下旬豪雨造成滿田西瓜泡水，不是裂果，就是爛掉，現在一毛都收不回來，希望政府能幫忙補助。

縣府農業處長邱奕志表示，關於農業災害農損情形，呼籲農友遇到天然災害、農作物損害，第一時間記得要拍照，再向公所通報農損，如果達到救助的標準，縣府在第一時間也會向中央爭取補助，協助農友，以今年來說，像是荔枝、龍眼都有成功爭取補助。

邱奕志說，最近有多位議員向縣府反映西瓜農損，縣府在上星期已經向中央提報，今天下午也邀請農糧署、農業部臺中區農業改良場、福興鄉公所，以及縣府進行四方面會勘，希望中央能夠照顧辛苦的瓜農，給予救助，協助農民渡過這次豪雨所造成的困境。

經現場專家粗步會勘判定，未達農業部規定全鄉20％以上受損，無法向中央申請補助，邱奕志說，天氣變化怕有延遲性災害，已行文福興鄉公所持續查報農民通報資料，若有需要會再進行會勘，若達申請補助門檻，將協助農民向中央爭取補助。

由於往年福興鄉公所都會舉辦西瓜節，後來因西瓜產量減少，加上福興鄉瓜類產量、瓜果種類多，去年開始改為舉辦「福興瓜瓜節」，公所人員表示，今年瓜瓜節預計7月舉行，不會受到影響。