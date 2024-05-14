關於壓力和老化引起的便祕 如何改善？

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在上述關於腸腦軸的敘述，可以知道排便跟自主神經還有情緒有極大的關係。之前有一個日本研究 ，針對7,998 名9 至10 歲的兒童調查便祕的原因，發現女孩比男孩更容易便祕（5.1％ vs 2.8％），便祕的學童有高比例缺乏身體活動、超重、水果和蔬菜攝取不足、不吃早餐、頻繁易怒、不願上學，以及與父母互動不頻繁。顯示情緒和環境對便祕的影響從很小的時候就可以發現軌跡。在此我提出幾個實證，可以改善便祕的紓解壓力的方式。而這些方式的機轉，都跟藉由腸腦軸的途徑改善腸道菌相有相關。

（1）冥想

有一些研究指出，冥想可以幫助減輕壓力、改善情緒、增強免疫力和調節腸道功能，這些都可能對預防或改善便祕有正面的影響。一項近期發表於《General sychiatry》期刊上的最新研究指出，定期進行深度冥想，持續練習數年，可能有助於調節腸道微生物群，降低身心問題風險。研究者發現，長期冥想者的腸道菌群與健康人相似，而非冥想者則與抑鬱人群相似。

（2）運動

運動除了是一種紓壓的方式，也能夠促進血液循環，刺激腸道蠕動，增加糞便含水量和體積，促進排便。2019 年初，《Scandinavian Journal of Gastroenterology》有一篇關於運動對便祕影響的系統性文獻回顧與統合分析研究，比較心肺運動和阻力訓練改善便祕的效用，發現「每週140 分鐘以上的心肺運動」能顯著改善便祕。這樣的頻率跟ACSM 建議民眾保持健康的運動指引，至少維持每週 150 的中等運動強度，或每週進行三次持續 20 ∼ 60 分鐘的高強度運動十分吻合。在2023 年，一項針對產後女性的研究發現，越早開始運動，日後也比較不容易便祕，建議每天進行10 分鐘的快走，或是像跳繩這樣的垂直震動式運動，也有助於便祕的改善。

（3）按摩

在2022 年，一項實驗老年學的研究指出，使用精油按摩腹部連續三週，每次15 分鐘可以有效減少老年人的便祕，並提供了一種簡單易行的按摩方法：

— 首先讓老年人仰臥時，墊一個薄被子放置在膝蓋下方，用以放鬆腹部，並提供輕微的下肢彎曲。

— 參與者被告知正常呼吸並放鬆腹部。

— 以手掌或手指以順時鐘方向進行系統性的按摩動作約5 分鐘，起點在右下開始，對升結腸施加向上的壓力。經過橫結腸方向再往降結腸，用揉捏按摩的方式刺激腸道收縮。

— 隨後通過振動的方法繼續按摩，以刺激神經系統並放鬆肌肉。