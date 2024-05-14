台股包山包海 登高峰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「護國神山」台積電13日開高衝上825元，距離歷史高點只差1元，拉抬加權指數攻抵20,933點，再度改寫巔峰紀錄；惟美中不足的是，台積電「吸金大法」過於猛烈，在資金高度集中情況下，導致電子、重電及中小型等人氣題材股同步失血，僅航運股逆勢揚帆，加權指數終場上漲148點收20,857點，上市市值66.63兆元、上市櫃合計市值達72.74兆元，與盤中、收盤指數齊創新高。

富邦投顧董事長蕭乾祥、華南投顧董事長儲祥生、國泰證期顧問處經理蔡明翰等三位名師表示，台股由權王領軍走揚，帶動指數一舉超越前高20,883點，但從技術指標、量價結構及國際股市表現來看，主要還是反應台積電個別利多題材，電子股成交占比不增反減到5成以下，較不利於大盤連續攻高。

值得留意的是，航運股熱度上升也帶動當沖熱，上市航運當沖張數上升到67萬張，為2022年3月以來最多，並拉升上市當沖比到39.27％，接近4成。

蕭乾祥表示，受惠台積電、聯發科及非電權值股輪動表態，帶動指數創高，光是一檔台積電就貢獻超過130漲點。不過，觀察缺乏大型股的櫃買指數已領先拉回月、季線整理，且電子股相對疲弱，若指標龍頭股未能延續高檔氣勢，大盤需提防短線回檔。

籌碼表現上，三大法人合計買超144.67億元，其中，外資加碼158.87億元，主要買超台積電、陽明、勤誠、士電及廣達；投信則是連續21日買超，再度加碼34.18億元；自營商展現居高思危心態，反手調節48.39億元。

儲祥生指出，大盤除了台積電一支獨秀外，先前漲勢凌厲的重電、AI股表現都沒有預期的好，下跌家數高於上漲家數，凸顯出市場資金仍在對於首季財報未能符合目前股價位階的股票，進行調節，反觀航運基期不高，獲利數字優於預期，因此成為盤面指標。他預期短線在台積電利多反應後，資金磁吸效應可望減輕，有助於跌深個股輪動反彈。

展望後市，蔡明翰認為，台股扭轉開高走低、穩步墊高的關鍵還是在「老大哥」美股，即便台積電業績亮眼，但13日也僅是個股表態，從盤面結構來看，台股技術指標、成交量能與主要亞洲市場表現都相對受到壓抑，使得多方買盤仍呈現觀望。

不過，就資金面及基本面來看，美國聯準會降息預期利空鈍化，加上美企繳出首季財報亮眼，研判美股實際上也持續往高檔靠攏，在台股提前在高檔區間整理等待之際，建議操作上以拉回布局、不追高策略為主，或是在美股創高後再順勢進場為較佳布局時機。（相關新聞見A3、A4）