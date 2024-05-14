利多連發 航運股揚帆再起

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航運股成台股人氣王

挾重大利多，航運股13日席捲台股資金，奪下人氣王，成交比重盤中一度衝高至三成，尾盤降至20.2％，台股成交量前四大由航運股囊括。法人認為，陽明、萬海獲利大幅優於市場預期，第二季運價意外的處於漲勢中，今年營運將繳出驚喜成績單，近期貨櫃航股價就在懷疑中暴漲。

航運股交易熱絡吸引當沖客進場沖沖樂，長榮、萬海及陽明13日當沖比為65％、58％及47％，其中陽明當沖比較10日的54％下降許多。

運價瘋漲也讓貨櫃航運股營運吞下大補丸，陽明首季每股稅後純益（EPS）2.69元，單季賺贏去年全年；萬海今年首季轉盈、前四月大賺近70億元，EPS達2.49元；長榮14日公布第一季季報。展望下半年，船舶運力受中東情勢、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等影響，業界預期營運續好於去年。

逢電子業淡季，航運股利多匯集，13日萬海及陽明挾上周五人氣再漲停至70.1元與66.6元，長榮最高衝至210元，尾盤收205.5元，總市值4,418.7億元，居上市公司市值第17大，還原權值後股價創2021年7月9日來新高。

航運股的重大利多，包括五一長假後運價、運量暴增，客戶加價搶使艙位難求再現及大陸集運指歐洲線13日大漲14.64％，第一季陽明、萬海獲利優於預期，第二季營運可期，第三季進入傳統旺季等的利多訊息推波助瀾。

據知情人士透露，大陸五一長假後客戶需求量湧現，加上運力調配得宜，上周運價意外飆漲，原本市場估計五一後運價將走弱，不過10日遠東到南美洲運價反創2022年9月30日以來新高，其餘航線則創近期新高，由於客戶已在市場上追加艙位，本周運價將續漲，旺季提前。

業者並表示，從目前客戶預定第三季的艙位來觀察，旺季仍旺，科技業部分已經預定AI伺服器、NB等訂單出貨，零售業部分則針對年底歐美採購旺季也已預定艙位。台新投顧副總經理黃文清分析，運價意外上漲，多數法人陸續上修今年貨櫃航運股的獲利預估值，不過部分法人仍擔憂紅海危機解除後，供需將回到常態，看法偏保守，貨櫃航運股就在懷疑中暴漲。（相關新聞見A3）