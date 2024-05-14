日銀突出手縮減購債 日債息、日圓應聲走高

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日本10年期公債殖利率走勢

日本銀（央）行13日意外宣布將減少例行公債操作規模，有如向市場釋出鷹派訊息，意欲阻貶日圓。

受此影響，日債殖利率攀升到數年高點、日圓兌美元一度收復失土。

日銀表示，將把5到10年期的公債購買規模從4月24日的4,750億日圓減少到4,250億日圓。該規模仍在日銀先前宣布的4,000億到5,500億日圓的當季購買計畫區間。

日銀大約每周都會進行一次例行的公債操作。13日的宣布將創下該央行自去年12月以來首度削減購債規模。

由於此舉可能推升日本公債殖利率，進而縮減不利日圓匯率的日美之間利差，對貨幣政策前景最敏感的日本2年期公債殖利率上漲1個基點到0.325％，締造2013年6月以來最高紀錄。5年期公債殖利率跳漲2.5個基點到0.545％，為2011年4月以來首見。此外10年期公債殖利率則勁升3.5個基點到0.94％，為去年11月以來最高。

日圓兌美元也強彈0.2％至155.52日圓高位，不久後回落到155.88兌1美元附近交易。

三菱日聯摩根士丹利證券公司固定收益策略師Takahiro Otsuka認為，日銀削減買債規模的消息，令市場頗感意外，這可能有助拉抬日債殖利率，市場很難不把此舉視為是日銀針對近期日圓貶值的回應。

他預測日本債市未來或許還會出現更多波動。

根據日銀上周公布的4月決策會議紀錄顯示，正密切關注疲弱日圓對通膨造成的影響，以及將此視為是否有必要加快升息依據之一。當時該內容曾引發外界揣測，日銀很可能比預期提早升息與減少公債購買規模。

（相關新聞見A5）