美對陸新關稅 最快今宣布

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新能源汽車主要出口國2023年出口數量

沉寂三年多的美中關稅戰硝煙再起。美國總統拜登鎖定電動車、電池及太陽能等「新三樣」戰略性產業，最快14日宣布對中國大陸徵收新關稅，尤其對中國電動車關稅大幅提高3倍至逾100％，但部分太陽能設備產品將被豁免。

稍早於4月底，美國剛宣布對中國鋼鋁徵收3倍關稅，由於電動車引發歐美業者焦慮，歐盟強調今年暑假期會對中國電動車祭以15％～20％的關稅。

路透報導，拜登2021年上任後，責成美國貿易代表戴琪研究川普時期對中國貨物開徵的關稅內容。經過兩年多的評估後，決定在戰略產業提高關稅。中國電動車關稅將從27.5％大幅提高至102.5％，其他一些目標產業的關稅則增加1倍或兩倍。

美國貿易代表署數周前已將做成的建議呈送白宮，拜登及幕僚研商相關措施，包括要課徵的項目。至於豁免部分太陽能產品，則是業界遊說而來，因為既有關稅已妨礙拜登想從中國奪下清潔能源供應鏈的目標。

報導引述消息人士透露，完整報告最快14日公布，許多中國商品仍會維持由前總統川普加徵的關稅。

知情人士表示，拜登政府除了對電動車課徵高關稅外，還將新關稅對象指向半導體。此外，注射器和個人防護裝備等中國製醫療用品，也是新增關稅項目。

美國大選11月舉行，白宮官員認為，川普的全面性關稅措施太過激進，會引發通膨。川普近期提出政見，承諾對一切輸美的中國商品課徵60％或以上的關稅。

分析人士指出，拜登提高關稅是「象徵性」措施，這些被鎖定的中國產業，並不依賴美國市場，中國電動車因現行關稅被排除在美國市場之外；大部分太陽能公司則是「繞道而行」，從他國進入美國市場，逃避類似限制。

針對美國重啟關稅戰，中國外交部發言人汪文斌13日回應稱，美方一方面表示願與中方加強應對氣候變化合作，一邊大肆炒作「中國新能源產能過剩」論，揚言對中國電動車、太陽能產品等徵收高關稅，如同自相矛盾。中方敦促美方「不要既修路又挖坑」。