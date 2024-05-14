專家看陸電動車產業鏈 三電領域出色 晶片是弱點

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美國政府最快14日宣布將課徵中國電動車關稅至100％，綜合陸港媒體報導，中國美國經濟學會理事、東北財經大學國際經濟貿易學院副教授牟逸飛表示，「產能過剩」是美國實施貿易保護主義的藉口。中國電動汽車產業鏈相關企業應從穩定原材料供給、補齊車用晶片缺口、健全海外市場法務、強化海外維修服務、注意數據流動規制等五方面做好準備。

此外，要繼續穩定鋰、鈷礦等進口原材料供給，企業應和大陸保持穩定政治關係的國家簽訂長期供應合約，鎖定價格，從源頭避免成本波動。

牟逸飛認為：中國電動汽車產業在電池、電機、電控「三電」領域比較出色，但車用晶片仍是一大短板，容易受到他國出口管控的限制，要向上突破，實現自主可控。

據「全球貿易觀察2024」報告，「三電」系統為電動車產業鏈核心零部件製造。2023年全球鋰電池進出口總值2,451.7億美元，年增27.5％。德及美位列進口前兩大。中國鋰電池出口額則位列全球第一，占半過半。

另電機進口額美國2023年排名第一，在全球占比26.5％；德國位列第二。中國依舊是全球第一大電機出口國。至於被視為電動車「大腦」的電控系統，中國中車和比亞迪的國產化進程顯著，逐漸擺脫關鍵零部件依賴進口的局面，加速電動車產業鏈完善。去年，美國依然是第一大電控系統進口國，其後分別為德國、中國。但得益於電控系統國產化提速，中國電控系統進口額年減6.3％。