與元首峰會同步登場 中日韓工商峰會 月底召開

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韓聯社報導，暌違四年多的中日韓元首峰會即將在5月底於首爾登場，屆時中日韓工商組織也將在首爾召開工商峰會，預計韓方與會人士將有三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等人。

韓國外交部先前在5月初宣布，為期兩天的中日韓元首峰會將在5月26日登場，主辦國韓國已在近日展開前置作業。韓國外交部長趙兌烈13日赴北京與中國外交部長王毅商討峰會事宜。趙兌烈表示，本次訪中目的是希望在地緣政治動盪之際鞏固中韓關係，除了探討雙方如何應對朝鮮半島問題之外，也將討論月底高峰會的詳細議程。

上一屆中日韓元首峰會是2019年在成都舉辦，本該在2020年舉辦下一屆峰會，因Covid-19疫情爆發而喊卡。這段期間日韓兩國又因日本殖民時代韓國徵用工的賠償問題爭執不下，導致日韓關係惡化，讓三方元首峰會一延就是四年多。

去年韓國政府宣布不再要求日本企業參與補償，才使日韓關係好轉。去年11月中日韓外長會議順利落幕後，已開始為三方元首峰會鋪路。韓國外交部日前表示：「中日韓都同意盡快舉辦三方領袖高峰會。」

中日韓元首峰會將由中共中央政治局常委、國務院總理李強與韓國總統尹錫悅，以及日本首相岸田文雄共同出席，議程涵蓋人文交流、經濟、貿易、公共衛生、和平、安全等六大議題，並於會後發表共同聲明。

外界認為韓國將利用這次機會拉攏中國大陸，希望中國能在朝鮮半島問題上助韓國一臂之力，阻撓北韓進一步擴大核武測試。中國也希望藉由這次機會與日本及韓國加深貿易及安全合作，除了有助推動中國經濟發展之外，也能藉此抗衡美國勢力，因為美國近來分別與日、韓擴大軍事合作，令中國備感威脅。