再擠下美國 陸躍印度最大貿易夥伴

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根據印度智庫「全球貿易研究倡議組織」（GTRI）數據，在2023-24財年（今年3月底止），中印的貿易額達1,184億美元，中國大陸以1億美元之差擠下美國的1,183億美元，暌違二年後再度成為印度最大貿易夥伴。

2019至2024財年，印度與15大貿易夥伴的貿易動態出現巨大轉變，影響進口、出口，以及貿易順差或逆差數據。

印度商務部數據顯示，從2013-14財年至2017-18財年，以及2020-21財年，中國皆是印度最大貿易夥伴。2021-22財年與2022-23財年美國擠下中國。在中國之前，阿拉伯聯合大公國為印度最大貿易夥伴。

在2023-24財年，印度對中國出口增加8.7％，金額達166.7億美元，進口增加3.24％，達1,017億美元。相較之下，印度對美國進出口則雙雙萎縮，其中，進口縮幅達20％。

GTRI創辦人斯里瓦斯塔瓦指出，印度自中國進口激增導致貿易逆差擴大，由2019財年的535.7億美元激增至2024財年的850.9億美元。

香港經濟日報亦援引印度經濟學者梅洛塔在印度《金融快報》上刊文，印度對中國出口主要是礦產品、金屬等初級原材料，而中國對印度出口則是電子產品、機械等帶附加價值的成品。印度一直在推進減少貿易不平衡、增加市場准入、推動相互投資的工作，因擔心中國產品會獲得更多印度市場准入，拒絕加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），因會讓印度貿易赤字惡化。