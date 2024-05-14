海運景氣Q2會賺 Q3變數多

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台驊談海運市況與運價走勢

貨櫃海運業首季財報令市場驚豔，帶動法人圈一波獲利上修潮。業內投資大戶台驊控股13日表示，目前看第二季價量齊揚，估長榮、陽明獲利優於首季，第三季進入旺季但充滿變數，還要再觀察。目前地緣政治影響最大，以哈戰爭何時能解、蘇伊士運河何時復航，牽動運價走勢的敏感神經。

本周貨櫃海運現貨市場最新行情，歐洲線5月中喊漲成功，每40呎櫃運價來到5,000～5,200美元，漲幅約1,000美元；美國線15日也喊漲1,000美元，14日可望確定漲幅。

歐美線艙位滿載

由於歐美線艙位已滿到5月底，陽明等航商喊出美國線加價購，加價行情約1,000美元，以取得優先裝船的艙位。海運巨頭MSC於10日更通知貨代業，將疫情期間實施的鑽石級保證艙位運價重新推出，喊出美西每40呎櫃8,000美元、美東1萬美元，5月生效，暫停收普通艙位的貨，優先放給鑽石艙位。

台驊表示，隨紅海危機影響擴及印度洋，市場預期供應鏈受阻時間拉長，開始提早或加碼拉貨補庫存，加上船公司控艙，大陸五一長假空白航班增加，假期過後商品發貨量快速回升，都是推動這波運價急漲的關鍵。

市場搶艙 推升運價

再者，聯盟船公司優先將船舶放到高運價航線，大小船舶穿插跑，空櫃運回亞洲載貨的速度和數量參差不齊，也會造成市場搶艙，推升運價。

台驊表示，今年運力供過於求趨勢仍未改變，因紅海事件影響，多數航商仍繞行好望角往來歐洲市場，配合嚴格控艙經營模式，短暫縮減運力過剩缺口，同時透過加徵綜合附加費支撐現貨市場運價，美國線長約價也優於去年。

從需求端來看，大陸第一季經濟成長超於預期，美國消費力道持續強勁，第一季需求成長20％，顯示未受到高通膨環境影響，縮減購買意願。

以哈戰爭 美國態度是關鍵

台驊表示，地緣政治已躍居海運業頭號變數，以巴衝突引發紅海危機影響大，大量船舶繞道好望角避險，雖然主要影響歐洲線，造成亞歐航線運減少約20％，帶動美國線連袂漲。

由於以哈戰爭牽涉複雜，談停火恐怕不會那麼快，美國態度是關鍵，今年有美國總統大選，預料最快要等到美國大選前後才會明朗化。

目前船公司結構和疫前已經大不同，台驊分析，以前貨櫃船公司負債比高，很容易為了拚現金流殺價搶貨；過去兩年賺進創紀錄的超額利潤，估計未來5年、10年營運沒問題，不用虧錢收貨拚現金流，也是支撐運價的關鍵。