基本面復甦、需求轉佳 外資回頭 升評長榮至買進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

滙豐證券指出，長榮4月營收已開始透出產業基本面復甦曙光，不只需求前景轉佳，亦印證紅海危機驅使運價上揚的現況，加上年底有美國總統大選與可能進一步調漲關稅的變數，出現提前拉貨現象，可望帶動第二、第三季獲利，因而決定升評長榮至「買進」，推測合理股價由190元調高到240元。

滙豐證券今年以來數度調動長榮投資評等，年初時先是從「買進」降「中立」、3月再從「中立」降評「賣出」，二度降評；5月起態度丕變，轉向接連啟動二次升評，將投資評等由「賣出」升為「中立」，再升至「買進」。

長榮股價連二個交易日大漲，最新已突破200元大關。不過，在這兩天大漲之前、從5月9日往前推一個月，長榮股價漲幅不過4％，遠遠低於港股掛牌同業平均漲幅33％，滙豐證券認為，以未來12個月股價淨值比0.8倍來看，考量運價趨勢向上，認為長榮股價有重新評價（re-rate）空間。

長榮將在14日公告第一季財報，外資估計，長榮第一季息稅前利潤（EBIT）為185億元。根據外資對長榮所做財務模型，長榮第一季每股稅後純益（EPS）6.6元，全年EPS為20.15元，較去年的9.51元成長超過1倍。另外，長榮4月營收318億元，月增6％、年增42％，超標表現已來到市場對第二季營收共識值的39％。