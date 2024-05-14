和泰車Q1再賺逾一個資本額

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和泰車近年業績

車業龍頭和泰汽車受惠於本業及轉投資維持良好成長動能，再加上持有豐田股票股價大漲拉升金融資產評價利益，挹注首季獲利續居高水位，13日公告第一季再賺進一個資本額，單季營收720.66億元、年增6.06％，稅後純益58.85億元、年增16.23％，每股稅後純益（EPS）達10.56元，續創同期新高。

對於首季獲利續創同期新高，和泰車表示，主要受惠豐田品牌Yaris Cross等車款熱銷，推升本業獲利外，在金融資產部分，包含所持之有日本豐田汽車股票的評價利益，也是同步挹注今年首季獲利的主因之一。

其他轉投資方面，和泰車指出，汽車製造廠國瑞汽車因Yaris Cross、TownAce等國產車銷售良好，帶動製造台數成長，今年第一季營收及獲利持續成長；和泰產險則受惠於投資收益增加、和泰興業因處份資產認列利益，以及車美仕因國內外車用品需求增加皆帶來獲利成長。

不過，相較於其他轉投資獲利同步成長，和泰車說明，和潤企業、和運租車則分別因升息及投資收入減少影響獲利表現，大陸和通更受電動車削價競爭使整體市場變化劇烈，獲利稍有衰退。

除本業及轉投資多維持良好成長動能，值得注意的是，和泰車由於長期持有日本豐田股票，隨豐田股價大漲，和泰車持股的金融資產評價利益亦有明顯提升，同步貢獻首季獲利。

對此，和泰車說明，公司長久以來與母廠豐田間的良好合作關係，促使於2018年8月購入1,595.6萬股的豐田股票，且因豐田近年營運狀況優異，穩定配發現金股息，自2020年7月起，和泰車將每次獲配的現金逐次再購入豐田股票，再購入合計158.15萬股，每月依市價評價後，將此利益認列為損益項目。

也因此，和泰車透過長期持有母廠豐田股票，除有效強化雙邊互動及信賴關係，豐田穩健經營近期受投資市場青睞推升股價，更為和泰車獲利加添柴火。