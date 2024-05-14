淡季單月最賺 東陽4月稅前盈餘 年增82％

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汽車零件龍頭廠東陽實業淡季續維持高獲利表現，自結4月稅前盈餘5.48億元、年增82％，再創同期新高，亦改寫歷年淡季單月最賺紀錄。累計前四月稅前盈餘20.45億元，為去年同期2.2倍，每股稅前盈餘3.38元，創同期新高。

AM（售後維修）汽車零件市場自去年起，受惠北美車險公司State Farm擴大使用AM件賠付效益，市場需求持續火熱，東陽除已公告第一季稅後純益11.72億元、年增1.39倍，第二季淡季業績續強，4月營收獲利皆維持在高水位。

尤其今年以來又有美元走強的匯兌收益助攻，也使得AM汽車零件族群獲利成長動能更高。以東陽為例，4月營收維持旺季水準的21.06億元、年增19.99％，單月稅前盈餘5.48億元則較去年同期大增82％；累計前四月營收82.8億元、年增12.5％，稅前盈餘20.45億元、年增2.2倍。

隨北美AM市場結構性需求轉變利多，國內AM廠今年第一季營運皆有不錯表現，耿鼎首季稅後純益1.69億元、年增2.84倍，每股稅後純益（EPS）達1.02元；堤維西第一季稅後純益6.28億元、年增2.12倍，EPS達2.01元；帝寶首季稅後純益8.86億元、EPS為5.34元，皆改寫單季新高。

為迎接市場需求持續增加，各公司近期積極尋求擴增產能機會，其中東陽為解決產能告急，繼去年11月購地後，5月7日再公告以9.97億購入逾1.5萬坪土地。