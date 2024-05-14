看好AI PC 華碩備妥應戰

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華碩近期營運表現

品牌廠華碩看好AI引領產業發展趨勢，定調將朝全方位AI解決方案服務商推進，兩位共同執行長許先越、胡書賓及財務長吳長榮，13日於法說會中齊聲看好，直指這一波AI將推動產業進入未來數年的成長周期。

華碩亦預告，5月21日即將發布搭載高通最新AI處理器平台架構之高階AI PC外，緊接著將於COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）推出更多AI PC新品。

胡書賓直言，從過去40多年來的產業推展來看，每每都是關鍵技術推出，推動產業進入新一波成長周期，而生成式AI／大語言模型的發展應用，是啟動這一波產業變革的關鍵，對於AI PC及AI伺服器的後市，華碩樂觀以待。

過去兩季間，華碩配合英特爾發布納入NPU的新世代處理器平台，推出首波AI-ready的PC領導品牌之一後，隨著近期高通、超微將推出最新AI處理器平台，華碩新一波的AI PC產品亦已備妥應戰。

許先越表示，AI PC可說是PC有史以來最大的變革，預期5月下旬高通及微軟領先推出首款高算力的高階AI PC產品後，將推動AI PC逐步發酵。

以英特爾定義納人NPU的AI PC總量，估將於今年達到數千萬台，不過預期下半年在高通推出首款符合微軟高算力定義的AI PC後，可望快速推展市場發展速度，預期到2026年時，AI PC的滲透率將達到五成、甚至是六成。

此外，隨著微軟即將於明年下半年停止Windows 10的服務支援，商用換機潮可望全面啟動，屆時考量生產力的提升，許先越認為，AI PC將可望成為被優先考慮採購的產品。

另先前於2020、2021年疫情期間採購的PC，接下來也陸續進入汰換周期，亦皆將為AI PC的推展帶來動能。

胡書賓指出，AI PC在硬體規格上的要求，如納入NPU、更高的記憶體容量等，都將推升其成本及最終產品售價的上揚，粗估至少將提升100～150美元左右。而隨著ASP的拉升，對整體產業的獲利結構來說，亦可望帶來正向效益。