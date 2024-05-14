本業獲利回穩 華碩Q1每股賺7.33元

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華碩首季財報擺脫庫存陰霾，本業獲利能力逐步回穩，第一季營收1,141.06億元，季增2％，年增11％，單季稅後純益54.47億元，季增39％，並較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益7.33元。

華碩財務長吳長榮指出，隨著整體營運管理體質改善，第二季後，期在逐步穩定的營運與市況下，以首季的獲利能力為基礎、持續正向發展。華碩預期第二季PC業務將季增10～15％，零組件業務則與上季持平。

華碩第一季集團及品牌合併營收、獲利，皆有年、季雙增表現，其中，在品牌營運部分，毛利率雖微幅季減，但較去年上半年有明顯回升，營益率亦拉升至4％，單季獲利在本業持穩回溫，業外亦維持正數下，稅後純益年、季雙增，來到54.47億元，已連續四季守穩獲利表現。

為因應籌備緊接而來的AI PC新產品周期，針對納入NPU的新世代CPU備料，同時就價格走勢上揚的關鍵零組件如DRAM、SSD等料件，亦策略性提前採購，華碩目前的存貨金額已較去年同期及去年底有所上升。華碩強調，此皆依預先的規畫在掌控中。

各主力產品線營運表現來看，華碩首季以PC為主的系統事業群營收比重達55％，另含括板卡、伺服器等開放平台事業群的部分則占達42％，至於AIoT事業占約3％。

外界關注的AI伺服器業務，目前已占達華碩整體伺服器營收之70～80％，亦因此推升其伺服器事業占達華碩整體營收約7～9％。預期繼第一季AI伺服器業務來到高峰、業績並有倍數的強勁年增後，直至今年底都將續有翻倍的年增表現。

另去年第四季納入NUC迷你電腦業務後，大舉為華碩AIoT事業進補，今年首季該事業業績更有150％的年增，華碩今年也將進一步推展NUC業務在工業／商用及製造產線等客戶更多場域應用。