Google I/O大會 AI助理受期待

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Google I/O 2024關注焦點

Google I/O 2024開發者大會將在台灣時間5月15日凌晨1點（美西時間5月14日上午10點）登場，本次大會預計將聚焦AI模型發展及Android 15作業系統更新，不僅如此，Google甚至還有可能推出名為「Pixie」的全新數位個人助理。另外，原先預估將在大會中發表的Pixel 8a已提前亮相，有望為台系供應鏈如仁寶、鴻海等挹注營運動能。

AI勢必是今年I/O最大焦點，鑑於這兩年生成式AI熱潮席捲全球，業界人士推測Google在本次大會上將會把Gemini導入更多應用程式當中，例如Google地圖、Gmail、Chrome等，打造更多AI創新服務；像是Google地圖加入AI功能後，能協助使用者找到合適餐廳、商店或電動車充電站等。

不僅如此，根據外電指出，Google還計劃在本次大會上公布全新的數位智慧助理「Pixie」，由Gemini模型驅動，具備多模態功能，也就是能以提示的形式處理各類輸入內容（包括文字、圖片和音訊等）。同時，Google也預計在本次大會上公布Android 15作業系統，將配備許多新功能，如衛星通訊。

另一方面，今年原先預期會在活動中登場的Pixel 8a已提前亮相，定調為「AI輕旗艦手機」，搭載Tensor G3自研處理器，主打全新相機系統與AI創新應用服務。而隨著Pixel 8a正式登場，也有望為台系供應鏈如仁寶、鴻海等挹注營運動能。

由於Pixel 8a已提前問世並開放預購，市場預期Google不會在大會上花太多篇幅介紹該手機硬體規格，不過仍會強調其基於Gemini的AI應用服務。另外，有外電指出，在先一步推出Pixel 8a後，Google在本次大會上或將不會發表新一代摺疊手機Pixel Fold 2，而是會先行公布相關資訊，至於發表時程則延至9月，與Pixel 9一同推出，且會更名為Pixel 9 Pro Fold。