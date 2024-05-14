童子賢：和碩成長動能 鎖定AI、車用等

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和碩積極拓展AI、車用、伺服器等新興商機布局。董事長童子賢於營業報告書中表示，將繼續穩定出貨表現，在既有產品上持續爭取有利的產品組合、改善營業、生產效率，積極拓展AI、IoT、5G、車用、伺服器等相關產品，隨著相關技術逐步成熟及終端需求增加，預計可成為日後中長期之成長動能。

童子賢透露，和碩持續投入開發研究自適應AI、生成式AI等多項技術，Digital Twins研發也已獲得高度肯定，正朝向整合集團資源建立和碩元宇宙（PEGAVRSE），以提供客戶完整的數位轉型方案。伺服器部分，將繼續鎖定AI大趨勢所需之高速運算、模組化設計、智慧節能散熱控制、單相及雙相液冷散熱系統、高效沉浸式液冷系統設計上發展，此外並對電信商及雲端資料中心間的長距光通訊進行光電融合技術之超高速全光網路APN研發。

車用方面，和碩將持續針對電動車及自駕趨勢，發展車內外高速網路之樞紐網域控制器、AI智慧座艙、駕駛專注與體徵感測技術，並研發先進車外感測裝置，以及直、交流高效充電樁與轉換電驅技術。

童子賢補充，除了原有主要客戶之生產及銷售規模成長，其他客戶之業務在未來終端市場需求增加之下，可提供的產品種類以及產品線也會隨之增加，期望整體車用營收貢獻將持續成長。

另外，除了上述所提領域外，和碩也會持續布局醫美保健、5G、消費產品、AR/VR等相關技術。

展望今年營運，童子賢表示，資訊產品在經過產業庫存調整完畢後，期待疫情後的換機潮及新興市場需求之增長，加上AI PC機種到來，能為整體筆電產品帶來出貨動能。

童子賢進一步說明，伺服器相關產品預計亦會開始少量出貨，並同步積極爭取與拓展CSP及企業端客戶之業務機會，希望後續能有更顯著之營收貢獻。消費性電子產品方面，雖然去年因消費市場需求低迷，整體出貨表現較為放緩，期望今年下半年在景氣回溫之際，能隨著旺季需求效應及新產品推出之下，刺激終端消費並帶動營收貢獻。