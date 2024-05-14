台積電蓄勢戰新高 供應鏈同慶強強滾

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台積電（2330）4月營收超驚喜，13日盤中最高825元、收819元，都與歷史盤中新高826元、收盤新高820元僅一步之遙，14日蓄勢戰新高。投信法人分析，台積電封裝產能吃緊、目前持續擴產，相關半導體設備、檢測業者將受惠，創意、力旺等供應鏈13日表態強強滾。

台積電4月營收寫下歷史次高，第一季現金股利也將提高至4元，13日台積電大漲17元收在819元，市值也來到21.24兆元，外資買超15,952張（買超金額130.96億元）扮功臣、買超張數占總成交量38,147張的42％。

投顧法人分析，台積電2024年將重回長期營收15％～20％複合年成長軌道，另在先進封裝持續供不應求，2024年CoWoS產能估將備增；投信業者也說，台積電近期上修AI需求，預期伺服器AI處理器在未來幾年將成為高速運算（HPC）平台最強驅動力，也是營收成長最大貢獻來源。

台積電股價大漲，激勵供應鏈股買氣強強滾，桓達收漲停，鏵友益、創意、力旺、材料-KY、晶心科等多檔齊步大漲3％～8％。

進一步篩選13日股價收漲、外資偏多操作股，則以創意及力旺最給力，股價各強漲半根漲停上下，外資買超各5億元及2億元以上，另世界、致茂、環球晶、家登、晶心科、金麗科及愛普*等，外資偏多操作，帶動股價表現不俗。

國票投顧表示，看好2024年投資主軸為半導體產業長線趨勢，若股價拉回，相關族群應適度布局。2024年半導體產業景氣重回成長，台積電成長性明顯優於產業及對手，將帶動供應鏈營運回溫，可關注與台積電營運相關性高的家登、中砂等主要供應鏈。

街口投信表示，台積電封裝產能吃緊，在台積CoWoS出貨持續提升下，半導體設備及檢測業者商機可期；另全球半導體封測龍頭日月光投控，因同步掌握先進封裝技術能量，成為台積電解決當下CoWoS先進封裝產能吃緊的最佳夥伴，將迎來更多訂單。