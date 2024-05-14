業外收支轉正 仁寶Q1獲利年增36%

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仁寶首季財報出籠，該公司今年第一季營收1,995.71億元，較上季減少17％，和去年同期相比則減少5％；另外，在業外收支轉正的貢獻下，稅後純益較去年同期成長36％達18.91億元，單季每股稅後純益（EPS）為0.43元。

仁寶指出，第一季雖受季節性影響致營收下滑，但公司持續致力於產品組合改善與營運效率提升，因此毛利率及營業利潤率皆較上季及去年同期成長，分別為4.91％及1.42％，合併營業淨利年成長26％至28.38億元。

仁寶日前也公布4月營收，為772.65億元，月減0.9％、年減2.2％。仁寶說明，現階段的出貨表現符合公司內部預期，第二季PC和非PC預計都會有個位數成長，而隨著下半年步入傳統旺季，加上AI PC新品帶動下，有望呈現逐季增溫的趨勢。

展望後市，仁寶先前於法說會上透露，受到季節性影響，第一季PC和非PC預計會呈現季節性下滑，幅度約是雙位數百分比，不過第二季後將逐季成長，下半年在換機需求及AI PC帶動下，全年PC仍有機會呈現個位數成長；而總經理翁宗斌也表示，未來將持續向優化產品組合、提升營運效率目標邁進。預估在未來三年達到PC營收占比降至60％，Non-PC提升至40％的目標。

仁寶將於5月31日舉辦股東會，屆時將進行董事改選。仁寶先前公布董事候選人名單時即宣布正式啟動交班計畫，現任董事長許勝雄卸任後將轉為金仁寶集團總裁，繼續指導金仁寶集團的長期事業發展方向與策略。同時，仁寶也在營運報告書中端出營運三主軸，強調未來將從營運端、技術段及成長端三大面向著手，透過持續導入數位化專案、強化AI投資及布局等方式，進一步創造公司長期價值。