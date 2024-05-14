13家銀行 4月獲利下滑

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金控旗下13家銀行自結獲利

大環境動向不明，4月金控下9家銀行獲利不如3月，僅台北富邦、元大、台新及凱基等4家銀行逆勢成長，同時呈現月增及年增，前四月亦都有雙位數成長，4家銀行表示，主要是利息收入增加、手續費強勁成長與提存準備減少，亦有過去年度所得稅款挹注，支撐獲利不墜。

金控下共13家銀行，4月共計稅後純益219.3億元，較3月減少14.83％，其中9家呈月衰退，最大減幅近43％，銀行業者分析有三大原因，一是4月有清明連假，工作天數比3月少；二是多家銀行放款持續成長，增提準備；三是金融市場波動，尤其是債券下跌，4月投資收益不如3月。同時銀行對未來前景判斷，決定放款與投資的方向與速度，各銀行獲利步伐4月出現較明顯分歧。

4月獲利月增及年增的4家銀行，北富銀行4月稅後純益25.5億元，創同期新高，月增6.7％、年增33.5％；前四月累計稅後純益107.1億元，年增24％，亦創同期新高，主要是利息淨收益及手續費淨收益同比分別成長14％及52％。

北富銀表示，今年因資金需求增加，帶動授信成長，投資市場熱絡有利財管業務，強勁消費動能有助信用卡簽帳金額持續成長，樂觀預期將延續今年以來不錯的成長動能，核心業務收益維持雙位數成長，獲利逐步向上。

元大銀4月稅後純益為9.59億元，月增23.3％、年增16.5％，前四月達35.93億元，年增20.8％。除息收及手收維持穩健外，4月認列一筆以前年度所得稅利益，單月正成長。

台新銀4月稅後純益13.7億元，月增3％、年增20.2％，強調獲利穩定。凱基銀4月稅後純益5.52億元，月增21％、年增10.4％，前四月稅後純益34.62億元，年增52％。凱基銀表示利息及手續費收入等核心收益穩定貢獻。

中信銀4月稅後純益26.37億元，較3月的46.18億元衰退近43％，中信銀說明，4月放款大增1,200多億元，依規定要提列備抵，財富管理動能則維持穩健。

多家公股銀行衰退，一部分是央行3月升息半碼，台美利差縮小，換匯交易（SWAP）利得減少，且金融大環境變動大，股票等財務操作較遜色，但受惠利差擴大及放款成長，淨利差仍增加，財富管理也持續成長。