壽險前四月新契約保費 賣破2,400億

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六大壽險新契約保單今年前四月表現

壽險搶現金，4月利變壽險及分紅保單大賣，與投資型保單幾乎「三分天下」，4月新契約保費逾600億元，合計前四月壽險新契約保費應已突破2,400億元，比去年同期增加逾13％，重回雙位數成長軌道。

國泰、富邦、南山、新光、凱基與台灣等六大壽險，前四個月新契約保費1,312億元，年增約9％，其中國壽因投資型保單銷量減少，凱基壽則是傳統保單業績放緩，其餘四家皆成長，成長最高是台壽年增達42.1％。

美國仍未降息，美元利率仍處高點，為因應新台幣隨時可能重貶，及過去銀行通路銷售保單的解約壓力，壽險業前四月明顯強化利變壽險、分紅保單的銷售，分紅保單4月估計銷量近百億元，如首季分紅保單已賣逾160億元的富壽，4月估計已破200億元，保誠人壽前三月分紅保單亦賣近110億元，估4月有望破150億元，法國巴黎人壽亦加入分紅保單銷售，單月百億元銷量有望。

由於分紅保單7月1日將有新制上路，市場傳出有停售效應，但富壽強調，保單並未要停售，主要是美元維持高利率下，利變壽險賣相失色，轉向分紅保單，加上不少高資產族有傳承需要及資產累積需求，因此分紅保單買氣持續成長。

由於利變壽險、傳統壽險及分紅保單的資金才是大部分由壽險公司運用，壽險公司銷售投資型保單，多只是賺手續費及自然保費，雖對接軌有益，但對累積資金較無效果，今年前四月壽險業明顯增加利變保單及分紅保單的銷售力度。

4月利變壽險估計亦有200多億元，分紅保單近100億元，在資本市場仍多頭且南山人壽重回投資型保單市場，及安聯人壽、安達人壽及法巴人壽主攻投資型下，4月投資型保單估計亦有200多億元，三大保單即瓜分單月600億左右的新契約保費。

利變壽險如國壽、台壽、南山前四月都應有150億元以上，分紅保單則是富壽與保誠人壽各有150～200億元，投資型保單，國壽前四月近150億元，安聯人壽逼近200億元，南山則要近80億元，安達則應有百億元。