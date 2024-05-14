事關壽險投資台股 15金控向準金管會主委求援

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彭金隆請益之旅

壽險資金是否要撤出台股，金控向金管會「求救」。520將上任的準金管會主委彭金隆請益之旅，13日再與15家金控有約，會議進行約2個半小時，彭金隆同樣只傾聽，未就業者意見作任何裁示，但他期許與大家有「好的開始」，透過多溝通一起做好、做大金融業，對消費者也好。

據了解，13日下午會面是在銀行公會，15家金控均由董事長或總經理出席，亦有金控子公司主管出席。

業者建言相當多面向，其中，多家金控都呼籲，IFRS、ICS接軌要有配套。如壽險投資股票的會計處理，建議延用現行「覆蓋法」機制，即市價變動進淨值、實現資本利得進損益，若直接採用新制，則股價波動直接進損益表，保險公司將減少台股投資，2兆元若大量撤出台股，恐會影響股市動能，壽險也會少掉一項重要獲利來源，亦不利金控營運穩定。

也有金控提出，現行金管會各局監理立場常不同，如消費者資料應用，銀行局、證期局、保險局、檢查局立場皆不同，業者難以遵從。金控並建議，現在打詐不彰主要是「網路匯款匯不必註明受款人」，無從防詐，已形成重大瓶頸，多家金控建議要註明受款人。

公股金融業建議，準主委能夠更接地氣，也希望稍微「調整鬆緊帶」，讓業者得以不要勒住脖子，更能健全發展。

個別議題上，有金控建議開放AMC得以參與民間舉辦的都更危老，可擔任出資者。另外，投信發行REITs部分，可讓AMC擔任投資顧問；雲端服務委外，主要是國際三大業者Amazon、Microsoft、Google，希望能夠簡化程序。

先行者聯盟中的投融資議合，被投資標的若是標竿企業，希望可簡化流程；中小企業減碳，希望能從範疇一、範疇二中，可算出轉換係數，不要全依靠購買資料庫計算。

系統性重要銀行要分四年平均提列2％額外法定資本要求及2％內部管理資本要求，明年要達成，但在申請適用IRB法的銀行自今年6月申請，兩者是否可一併考量自後年起達成要求。

還有新青安房貸爆量，是否在計算銀行法72-2的限額中，可排除計算。重大偶發通報，在國外若被裁罰金額在一定金額下，是否算微罪不報。