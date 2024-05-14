日圓甜 線上結匯一度暴增8倍

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日圓對新台幣換匯價格4月底以來維持0.21元低點，甚至一度出現0.2元的甜甜價。公股銀統計，以日圓出現上一個低點的4月27日、28日周末，24小時無休的線上結匯日圓賣出量，就比平常的周末高出逾8倍，5月應可能持續大量。

日圓換匯最甜價不一定在銀行營業時間出現，在非營業時間，也想即時搶到最低換匯價，許多民眾會利用24小時無休的線上結匯，最快可於一個工作天後，在指定分行取現鈔，如臺銀、兆豐銀都有此服務。據兆豐銀統計，日圓出現低點的4月27日、28日周末，線上結匯的日圓現鈔賣出量比前一個周末高出8.4倍。

另外，日圓殺低的第一個工作天、4月29日，線上結匯日圓現鈔銷售量是4月日平均的4.4倍。同日全行日圓現鈔銷售量為4月日平均的2.3倍，顯見在搶換匯低點時機，線上結匯的使用量也明顯大增。

許多剛好要到日本旅遊的民眾，在線上結匯後，會選擇在機場分行取現鈔，臺銀、兆豐銀都設有機場分行；據了解，桃園機場第一航廈、第二航廈的分行單靠兌換外幣服務，業績就能比一般分行高。

針對日圓短期走勢，公股銀指出，日銀總裁植田和男上周表示貨幣政策施行不以日圓為明確目標，當日圓貶值、導致長期通膨急劇上升時才會做出反應，同時指日圓疲軟不會立即使通膨升溫，使日圓再度走貶。

公股銀分析，根據日銀4月貨幣政策會議紀錄，大多數決策者維持鷹派立場，認為未來有穩定升息的必要，但目前美日利差仍大，日圓貶值的壓力也比較大，市場對日本政府出手干預匯市的力道仍戒慎恐懼，會限縮日幣貶值幅度及空間。