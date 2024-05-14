主要亞幣全倒 新台幣獨強

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美元指數走強，主要亞幣震盪走貶，新台幣13日開盤偏弱盤整，上午一度貶至32.479元，隨後在台股強勢創新高帶動下，新台幣午後貶幅收斂並轉升，終場收在32.411元，小升0.2分，匯價連二升，在主要亞幣中獨強，但因市場觀望本周美國公布通膨數據，總成交量僅12.735億美元。

匯銀主管指出，美國聯準會雖排除升息選項，但近期官員稍稍淡化降息預期，帶動美元指數上漲，整體亞幣震盪走弱，新台幣也跟著國際匯市走貶，早盤大致在狹幅區間偏貶震盪，午後美元賣壓升溫，加上台股創高，外資轉為匯入，終場匯價豬羊變色，以小升作收，「台股比其他亞股表現好，帶動新台幣也成為最強亞幣」。

據央行統計，13日新台幣升值0.01％獨強，其餘主要亞幣全面收黑，菲律賓披索狂貶0.73％、泰銖下挫0.34％、印尼盾跌0.22％、馬來幣貶0.17％、人民幣貶0.14％、日圓貶0.13％、星幣貶0.08％、韓元貶0.01％。

匯銀主管表示，新台幣盤中貶幅小於主要亞幣，且收盤由黑翻紅，主要歸功科技業帶動出口復甦，台股反彈下外資回補力道充足，也驅動匯價走揚。但近期市場缺題材帶動，匯市交投略顯清淡，大致跟著全球匯市走。

近來外資偏觀望，改採雙向操作。匯銀主管分析，外資早盤先匯出，盤中接近32.5元附近，出口商進場拋匯，部分外資午後轉匯入，盤中拋補力道均衡，央行近一周幾乎不用出手，匯價維持在32.3元～32.5元區間，整體而言，市場先保留子彈、等待美國消費者物價指數（CPI）公布。

匯銀主管認為，新台幣處盤整格局，關鍵還是要有量支撐，短線緊盯美4月CPI年增率若下滑，將加強市場對聯準會降息的信心，若美元指數因此回落，將激勵亞幣反彈；另520總統就職，是否出現一波資金行情，若台股有感上漲，不排除帶動外資匯入。