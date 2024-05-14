法扶新規挺 租賃糾紛不怕

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第一季住宅租賃爭議調解統計

內政部住宅租賃法扶服務即將上路，內政部公告《住宅租賃糾紛法律扶助規定》，讓住宅租賃契約全面適用消保法與消保申訴調解機制。內政部長林右昌13日指出，全國租賃糾紛案件平均每年約2,400件，為避免租客因難以負擔租屋糾紛訴訟成本而卻步，因此新訂規定提供法扶，預計5月底完成配套作業，8月開辦住宅租賃免費法律諮詢，規劃明年下半年起提供法律訴訟協助。

內政部掌握全國約有87.6萬戶租屋族，為擴大協助租屋族，自去年推出租金補貼2.0放寬適用對象後，目前核定補貼件數已逾50萬戶，藉租金補貼政策及不追稅承諾逐步納管租屋市場，化解租屋資訊不透明衍生的問題。

今年則陸續修正租賃條例和租屋定型化契約，明定房東不得超收電費，也另公告《住宅租賃糾紛法律扶助規定》，提供住宅租賃免費法律諮詢。

據統計，全國每年平均約有2,400件租賃糾紛案件，今年第一季就高達648件，其中有高達4成租客並未透過「鄉鎮市區公所調解」、「消費爭議調解」等訴訟管道解決。

林右昌指出，若房東以不當手段阻撓或限制其合法租屋權利，在調解或調處不成立時，弱勢房客往往因難以負擔後續的訴訟成本而卻步，導致租屋權益受損。

林右昌說明，考量租屋族多為租屋市場弱勢，內政部新頒規定將協助租屋族提供免費租屋法律諮詢，並針對有申請租金補貼的弱勢租屋民眾，提供訴訟時法律文件撰擬等服務，讓房客在遇到房東以苛扣押金、提前終止租約、強制搬離等不當手段，來要求不得申請租金補貼、報稅、設戶籍時，可捍衛權利、向房東爭取自身權益。

林右昌說，預計8月先開辦免費租屋法律諮詢，並規劃在明年下半年提供法律文件撰擬、法院調解、訴訟程序等「法律訴訟協助」服務。內政部表示，已籌編取得今年所需開辦經費1,000萬元，預計5月底前完成租屋法扶規定和租賃條例施行細則修正後，即正式公告委託法扶基金會辦理。

林右昌指出，內政部相繼完成租賃條例等相關修法，讓住宅租賃契約能全面適用消保法與消保申訴調解機制，並新增轉租案件的實價登錄；同時，內政部也已修正租賃定型化契約，增訂房東不得拒絕房客申請租金補貼，並預告明定房東不得超收租屋電價，最快5月底前報政院核定後公告施行。