稅收52.3億，年增129％ 4月個人房地合一稅 同期新高

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個人房地合一稅收統計

受到房市交易熱絡帶動，全台房地合一稅收跟著翻揚，4月個人房地合一稅收達52.3億元、年增129％，創下房地合一稅上路以來同期新高、單月第三高紀錄，其中北台灣房市交易暢旺、房價補漲，新北市已連二月超車台中市，成為稅收王。

根據財政部公告，每月房地合一稅收呈增加趨勢，自2022年4月起單月房地合一稅收普遍逾30億元，而去年10月起算的過去七個月，已有六個月房地合一稅收突破40億元，其中4月達52.3億元，更是除傳統不動產移轉季節性旺季的12月之外的單月最高，去年12月為71.1億元、2022年12月為54.7億元。

近年房價漲幅不小、轉售房產時多有明顯的增值空間，在2016年以後買進並轉售的案件、納入房地合一稅課稅範圍的交易案件數量累積愈來愈多，房地合一稅2.0上路後，高稅率的持有期間延長、預售屋轉售納入課稅，也讓長期來看房地合一稅收規模持續增加。

值得注意的是，自房地合一稅上路以來長年居稅收王的台中市，已連續二個月低於新北市，新北市3、4月稅收分別為8.5億、10.2億元，均高台中市3、4月的7.8億、9.2億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去幾年的全台房市熱潮，由雙北以外所帶動領漲，台中房價、地價漲幅大，在大型物業及土地交易帶動下，房地合一稅收長年居全台第一，自去年下半年起的資金潮帶動房市交易量價增溫，近年房價漲幅相對落後的雙北補漲效應明顯，因此北部地區的房地合一稅收年增率都明顯超過中南部地區，以4月來說，台北市、桃園市的年增率分別達194％、208％，新北市亦達125％。