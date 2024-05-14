屋況老化 免稅房年增近6萬件

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

房屋老化嚴重，使房屋評定現值低於房屋稅課稅標準的房屋愈來愈多，加上近年部分縣市調高免稅標準，全台住家用房屋現值免稅案件將近247萬件，年增約5.9萬件，新北市免稅房屋年增1.3萬戶為全台最多，台北市近6,000戶居次，其餘四都則增加約4,000戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，免稅房屋須同時具備兩大要件，首先是「房屋評定現值低於課稅標準」，中央母法以10萬元為基準，授權地方政府可隨房屋標準單價的增減做調整，因此各縣市的免稅現值門檻有些微差異；其次是「房屋需為住家使用」，所以非住家的店面、商廠辦，即便房屋現值低於課稅門檻，仍無法免稅。

張旭嵐指出，近年房屋稅免稅案件逐年成長，主要因為房屋評定現值，會因建物折舊而降低，而國內房屋已邁入了「超高齡社會」，屋齡逾30年危老標準的房屋超過480萬戶，且仍持續增加，所以低於課稅門檻的房屋也愈來愈多；再來是近年部分縣市調高免稅標準，符合免稅標準的房屋數量也會增加。

張旭嵐指出，有別於現制的免稅住家不論是法人還是自然人持有均適用，也沒有設定戶數上限，成為課稅漏洞；但今年7月將上路的囤房稅2.0新制，限定免稅住家須為自然人持有、且全國以3戶為限，所以隨著新規條件趨嚴，往後免稅住家的成長趨勢也將趨緩。