金融詐騙與個資外洩國際聯防 金管會加入Global CAPE

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台灣加入Global CAPE沿革

防堵金融犯罪與詐騙，金管會加入國際聯防組織。金管會13日宣布，在國發會協調申請下，與隱私執法相關的16個部會已獲准加入全球隱私執法合作協議（Global CAPE），金管會亦是其中之一，將可比金融MOU更進一步的金融詐騙與個資外洩的聯防合作。

金管會指出，過去與其他國家金融監理單位簽訂MOU（合作備忘錄），都是監理合作或監理資訊交換，未必能交換金融犯罪或詐騙的個案資訊，加入Global CAPE後，成員間可進行跨境隱私執法合作，強化國人個資保障。

隨著全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，在A國蒐集個資後跨境傳輸至B國處理或利用，如跨境電子商務交易、或透過雲端進行異地備份、利用資料等情形，已屬常態，為加強保障隱私，世界各國對跨境個資或相關資料傳輸的規範日趨嚴格。如歐盟2016年4月通過，自2018年5月施行一般資料保護規則（GDPR）。

金管會表示，Global CAPE協議是很新的協議，可追溯到亞太經濟合作（APEC）的跨境隱私保護規則，台灣在2018年加入，2022年美國、日本再擴大成立全球跨境隱私保護規則論壇，台灣是創始會員，去年國發會帶領台灣16個部會申請加入Global CAPE，今年3月台灣獲准加入。

金管會說明，Global CAPE協議有三項重要目的，一是會員彼此要有系統性、有效性通知各國關於隱私與個資保護法規的修正，二是要分享跨境資訊保護相關資訊；三是提供調查協助，例如金融犯罪、金融詐騙。

全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。

目前Global CAPE協議的管理者是日本經濟產業省，除台灣外，還有美國、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄區，未來可望透過Global CAPE與各個國際夥伴針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作，與國際最新法制與實務動向接軌。