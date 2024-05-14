科技外交新篇章 台澳簽署STA 聚焦四大合作

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歷經半年討論，台澳雙方於13日完成台澳科技合作協議（Science and Technology Arrangement, STA）簽署，澳洲也成為第五個與台灣簽署STA的國家。國科會指出，該次合作將聚焦資通訊科技製造、半導體科技與關鍵技術供應鏈韌性、生物科技以及淨零轉型等四大領域。

國科會主委吳政忠於去年10月出訪拜會澳洲產業、科學及資源部高層時，向澳洲建議推動台澳簽署STA，如今有了重大進展。

澳洲大使徐佑典表示，台澳雙方本次將2012年簽署合作備忘錄升級為科學及技術合作協議，代表雙方對彼此科研能量重視，在協議架構下，雙邊未來科研關係將更加緊密，合作層面也將持續擴大，期待雙方的研發合作成果，能對國際社會產生更大的影響力。

澳洲科學及資源部（DISR）副司長Richard Samuels則表示，台澳本次合作涵蓋社會、經濟、環境、生物等面向，本協議為雙邊科研合作基石，期待未來能以實際行動持續促進雙邊關係進展。

國科會說，從2020年底起在四年內完成簽署台美、台德、台法、台加、台澳五項科學及技術合作協定或協議（STA），並研訂22項策略研究合作領域及雙邊人才交流規畫，包括半導體、量子、人工智慧、淨零及生醫等，作為雙方未來重點合作的方向。

國科會表示，在簽署各項STA後，多項合作也陸續展開，台美於去年5月於台灣辦理首屆科技對話會議（STCD），台法於上月辦理科學研究會議，台德則已就半導體與鋰電池等多項領域展開具體合作，並預計今年於德國辦理高層會談，檢視雙方推動科研合作成果。