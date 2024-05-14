赴日參與TAIWAN PLUS 龔明鑫：地方創生青年也是台灣之光

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擴大台日交流合作！國發會13日表示，主委龔明鑫赴日本參與TAIWAN PLUS活動時強調，台灣之光不僅只有台積電，地方創生青年們也都是另一種台灣之光。

龔明鑫12日結束台灣地方創生赴日交流行程。國發會13日說明，此行拜訪了大阪及京都周邊地區的地方創生團隊，同時參加中華文化總會於日本京都市盛大舉行的2024 TAIWAN PLUS活動。

國發會說，從參訪地區型的地方創生團隊互相分享經驗及心法，到參加兩天就吸引近6萬人次的大型活動，充分向日本民眾展現台灣推動地方創生政策的亮眼成果，更透過這次台日交流的機會，將台灣地方創生青年的活力及文化魅力帶向國際舞台。

龔明鑫於TAIWAN PLUS活動致詞表示，台日雙方在半導體領域的密切合作，今年2月台積電熊本廠（JASM）正式開幕，證明了台日是彼此最好的合作夥伴。他強調，台灣之光不僅只有台積電，這次他帶領25個台灣地方創生優秀青年與日本關西地方創生團隊進行非常好的交流與互動，顯示出這些地方創生青年們也都是另一種台灣之光。

該次參與TAIWAN PLUS活動的六個團隊，來自於台灣本島各地與離島的地方創生團隊，包含了台灣在地特色元素、結合永續發展議題、離島生活以及原住民文化傳承，展出內容相當豐富多元，團隊獲得日本民眾的好評及迴響。

國發會也說，該次參訪行程多元，也對應台灣地方創生發展模式，參訪數個關西地區的地方創生知名案例，包含在日本長期協助地方創生的山崎亮老師及其團隊Studio L.，分享其在神戶空間活化案例—由舊市民會館改建成、包括育兒空間和圖書館在內的複合型功能設施，以工作坊和各式社區活動搜集、整合在地居民意見創造共生環境。