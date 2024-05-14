比特幣減半 蘊含之投資契機

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文／黎樂知■富達國際數位資產投資副總監

比特幣於4月20日完成第四次減半。減半（Halving）為管控比特幣供給的重要關鍵，且過去三次減半使比特幣價格大幅上漲，儘管過往表現不代表將來，但多次重演的歷史軌跡值得投資人密切關注。

比特幣始於2008年問世的比特幣白皮書，當中闡述去中心化加密貨幣及相應支付系統概念，透過融合博弈論、加密演算法及點對點網路系統，安全驗證加密貨幣交易記錄，以降低對主管機關的依賴。

比特幣經歷十多年考驗，其韌性及增長潛力得到全球投資人認同，價格於2024年3月再創歷史新高。比特幣強勁的表現觸發今年4月再次減半機制。不少投資人開始關注每隔四年的減半事件，對比特幣投資市場有何意義。

■何謂比特幣減半機制

在深入探討比特幣減半的影響及契機前，應先了解其特性。比特幣之父中本聰創造比特幣的目標為，建立有限供給且可有效控制供應量的數位貨幣。透過減少比特幣區塊獎勵，能限制新比特幣的供給，以維持其供需的穩定性及價值。

減半就是將區塊獎勵減少一半，減少新比特幣產生，調節流通量，確保其稀缺性。比特幣預設發行上限為2,100萬枚，每一枚新增比特幣是透過挖礦產生，指礦工以專業硬體進行運算，解決複雜的數學問題，驗證及記錄網路上的比特幣交易，過程中形成新的區塊。最先完成驗證運算並成功將新區塊放上比特幣區塊鏈的礦工，可獲得新產生的比特幣作為獎勵，又稱區塊獎勵，即比特幣新供給的由來。

在2009年比特幣發行初期，為鼓勵早期參與者，礦工每挖出一個新區塊可獲50枚比特幣獎賞。為控制供應量，每新增21萬個區塊，區塊獎勵的比特幣數量將減少一半，由於運算出每個新區塊需時約10分鐘，以此推算，大約每四年會觸發一次減半事件，此過程將持續至所有比特幣被挖出為止，預計於2140年結束。

比特幣設定供給上限，可防止如傳統法定貨幣般出現無限通膨情況。減半機制發揮關鍵作用，減緩比特幣新增供給速度，確保比特幣生態系統不會出現過度通膨。例如，2011年比特幣通膨率達50％，2012年觸發減半後隨即降至12％；本次減半前通膨率為1.74％，預計減半後將降至0.85％。

如經濟學的供需法則，減半事件對比特幣投資市場構成影響。當新供給減少，市場需求相應出現波動，價格隨供需變化而漲跌。

最新一次減半事件在今年4月20日完成，未來比特幣價格走勢將受影響，建議投資人及早了解此具有歷史意義的事件，並認識可催化比特幣價格長期上升的潛在因素，有助把握投資契機。比特幣價格於每次減半前大幅波動，反映市場的投機性質。然而， 隨著時間推移，價格波幅往往逐步收窄，顯示市場漸趨成熟。

綜觀過去數次減半事件後的一年，比特幣價格皆較減半前呈現顯著升幅，此趨勢或基於以下三大因素：

首先，供需效應。過去十年，比特幣需求持續增加，減半使供應減少，供不應求的壓力導致價格趨升。

其次，比特幣的起源及減半事件，與全球投資市場資金流動週期存在一致性。比特幣於2008年金融海嘯後誕生，其後每四年一次的減半時間表，與傳統法定貨幣的擴張及收縮週期不謀而合。

最後，2013年起出現的美國比特幣信託、2019年上市的比特幣現貨交易所交易產品（ETP）、2021年掛牌的比特幣期貨ETF和2024年面世的比特幣現貨ETF，此等創新投資工具，為投資人提供其他投資比特幣的途徑，且能跨越不同的市場週期。

面對最新一次減半帶來的潛在投資機會，投資人宜保持審慎，應先充分了解比特幣的特性，並認清所涉及的風險。

■2140年比特幣完全開採後將會如何？

預設的2,100 萬枚比特幣一旦被完全開採，將不會再有新供應流入市場，挖礦競賽也將隨之告終，礦工將改為透過交易費取得收益。

缺乏新比特幣供應，將導致礦工獲利下降，礦工數量或因而減少，但區塊鏈仍存在其他可能性，可能催生全新的收益來源，如礦工可就驗證高額交易收取更高交易費、與閃電網路等其他比特幣第二層生態系統供應商合作，促進日常小額交易。

第四次比特幣減半事件後，區塊鏈和比特幣的故事仍持續發展，開啟全新章節，預計2140年將寫下最終篇章。