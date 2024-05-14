已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

文／黃健群■工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授

大陸「五一」黃金周剛結束，根據官方統計：國內旅遊出遊2.95億人次，年增7.6％；國內出遊總花費1,668.9億元（人民幣，下同），年增12.7％。鄉村旅遊為1.72億人次，年增8.9％；總收入為518.17億，年增12.3％。…。從這些數據來看，大陸內需消費似乎已回溫。然而，有大陸學者估算，今年「五一」假期人均旅遊支出雖比去（2023）年同期增加，但每日人均消費約113元，僅為2019年的88.5％，並不若預期。因此，本文要探討的是：大陸內需消費動能的前景究竟為何？

■大陸經濟發展主要動力，已由出口轉向內需消費

長期以來，大陸經濟增長以投資和出口為主，因而產生高投資、低消費的結構失衡。但隨著居民收入提高，消費對大陸GDP的貢獻逐漸加大：2007年最終消費對大陸GDP的貢獻首次超過投資；2008年最終消費對大陸GDP增長貢獻率為44％。2020年中共十九屆五中全會提出擴大內需能量、強化國內市場、減少對外部市場的「雙循環」戰略後，2021年大陸最終消費對GDP增長貢獻率已超過6成，達到65.4％。2022、2023連兩年大陸最終消費對GDP增長貢獻率更是超過8成，分別為82.9％、82.5％。2024年第一季，內需對大陸經濟增長貢獻率更達到了85.5％。從這些數字來看，大陸經濟發展的主要動力，似乎已由出口轉向以內需消費為主。

事實上，「擴大內需」一直為大陸長期的基本政策；其目的在通過「做大做強」市場，以確保經濟增長的穩定性。為了進一步增強「內循環」動能，2022年12月14日，大陸公布了共38條的《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，提出到2035年要完成培育完整內需體系、促進形成強大國內市場、支撐暢通國內經濟循環等三大任務；並指出涵蓋消費、投資、產業、外貿的擴內需八大政策方向。2022年召開的中共中央經濟工作會議，甚至明白指出要「把恢復和擴大消費擺在優先位置」。

■過往大陸擴內需政策 偏重投資而非消費

大陸所謂的「擴內需」包含投資和消費。過去大陸提出的「擴內需」政策，多集中在可最短時間產生效益，包含製造業、基礎建設，以及房地產為主的投資。然而，過度偏重投資，不但造成許多不符合經濟效益、難以回收的公共建設；同時，強調供給而非需求，造成結果就是產能過剩。2008年大陸為因應全球金融海嘯提出的4兆擴內需政策，雖然刺激了經濟，但也為今日大陸房地產的泡沫種下了遠因。

因此，為了調整一直以來重投資、輕消費的內需政策，大陸近年來不斷提出各種舉措，以期能夠刺激民眾消費。大陸當局甚至將2024年定為「消費促進年」，希望透過所謂「政策和活動」的雙輪驅動，順應消費新需求，發展包括數位、綠色、健康，以及有中國特色的「潮品」，增加新的消費增長點。

然而，從根本來看，由於大陸有效需求仍不足，居民可支配收入占GDP比重仍低於全球水平，且作為消費主體的中低收入群體在全社會收入和財富中的占比偏低；再加上經濟下行、房地產供給過剩導致的價格下跌，致使大陸民眾對消費更為保守。也就是說，要能擴大民眾消費，關鍵不只是民眾可支配所得的增加，要讓民眾恢復消費信心；同時，市場上能夠提供優質產品，才能讓民眾「能消費、敢消費、願消費」。但這牽涉到的不只是收入分配的改革，更是產業經濟的調整，並非一蹴可幾。

■讓民眾「能消費」，將是內需消費動能增加與否關鍵

此外，已成為大陸經濟增長主要動能的「最終消費支出」，基本上包括居民消費支出及公共消費支出兩部分；前者為居民個人直接購買消費性貨物和服務所花費支出，後者是政府為滿足社會公共需要，用於提供公共消費性商品和勞務的支出。因此，若將居民消費支出從最終消費支出中分離出來，大陸居民消費支出對GDP增長的貢獻率就沒有那麼高。

總的來說，如何促進民間消費，已是大陸當局的當務之急。以反映民間消費的社會消費品零售總額來看，去年餐飲和具保值功能的金銀珠寶呈現雙位數增長，明顯為大陸民眾主要消費品項；今年第一季，除了餐飲之外，通訊器材類的消費則明顯增加；由此來看，大陸內需消費確有回溫跡象。但整體來說，在大陸房地產問題仍未解決、經濟仍未轉軌之際，大陸消費動能仍需要時間才能恢復。

換言之，對大陸民眾來說，在收入受到影響、就業前景未明之際，再多政策刺激都很難增加非必要性的支出。亦即，如何讓民眾「能消費」而非「敢消費、願消費」，將是大陸內需消費動能增加與否的關鍵。