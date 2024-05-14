全球嬰兒荒 動搖強權國地位

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全球生育率變化

全球正面臨「人口寒冬」危機，生育率很快將降至維持人口穩定所需水平之下，部分專家甚至推估早已跌破人口替代率，顯示各國政府推動鼓勵生育的政策效果有限。

生育率下降將帶來許多問題，包括勞動人口縮減、經濟成長放緩、退休資金不足與社會缺乏活力等，人口規模變少也可能危及強權國家地位。

2017年全球生育率（女性終身平均生育孩子的數量）為2.5，聯合國當時推估，到2020年代晚期生育率將降至2.4，但2021年時已降至2.3，接近人口學家認定的「全球人口替代率」2.2，換言之，一對夫妻平均要生育2.2個孩子，才能達到人口穩定成長。

其中，2021年富裕國家人口替代率為2.1，略高於開發中國家，後者女孩出生數量少於男孩，且因生產死亡的母親較多。

聯合國尚未公布2022與2023年預估生育率，但美國賓州大學專精於人口問題的經濟學家斐迪南·維拉維德（Jesus Fernandez-Villaverde）推估，各國回報的出生數通常比聯合國預測少了10～20％。他表示：「人口寒冬將到來。」

比方說，中國大陸2023年回報出生人數為900萬，比聯合國的中間估值低16％。美國為359萬人，比聯合國預測低4％。其他國家的落差更大，埃及去年回報的出生人數低了17％。

維拉維德預估，2023年全球生育率已降至2.1～2.2之間，這將是人類史上首次生育率低於全球人口替代率。

德州大學奧斯汀分校人口經濟學家史皮爾斯（Dean Spears）表示：「從數據無法知道生育率何時或是否降至替代率以下，但我們有充分證據確信，距離交叉點已經不遠了。」

歷史學家將18世紀開始的工業國家生育率下降現象稱為「人口結構轉型」。隨著人類壽命變長，越來越多兒童得以存活長大，生育更多孩子的動能減退。此外，女性接受更好教育並參與勞動，因此推遲結婚與生育，導致生育孩子數量減少。

史皮爾斯表示，許多不同經濟體如今都出現生育率很低或下降狀況，原因是整個社會不像過去那般重視婚姻與養育子女，少生或不生小孩更容易被世俗接受。他將此現象稱為「第二次人口結構轉型」。