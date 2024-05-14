人力短缺 豐田退休年齡延至70歲

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隨著電動車和自動駕駛技術的發展，日本汽車製造大廠豐田汽車（Toyota）為借重中高齡人才的經驗，今年8月起將員工退休年齡限制提高至70歲，並將適用範圍擴大至所有職種。

在日本勞動力短缺的情況下，越來越多的企業提高退休年齡，或者取消強制退休制度，並提高重新聘用人員的待遇，試圖將人力資源發揮至最大作用。像是製造大廠YKK早在2021年取消強制退休年齡規定；馬自達（MAZDA）從2022財年起，也逐步將退休年齡從60歲延長至65歲。

根據《高齡者雇用安定法》，日本政府規定企業須提供65歲前的保證就業，並為70歲以下的中高齡就業者提供工作機會。根據總務省統計，2023年65～69歲年齡層的就業率為52％，比10年前高出13.3個百分點。

根據豐田先前規定，員工退休年齡為60歲，並允許回聘65歲以下員工。

然而由於除了部門經理職位等情況外，回聘員工薪資都會減少一半，因此，大約20％的員工會選擇在60歲時就退休。

在新制上路後，豐田年齡開放至65～70歲以下具有先進知識和技能的員工，並承諾改善60～65歲回聘員工的薪資和福利，最快將在10月為個別員工依表現做調整。

目前，豐田尚未執行針對65歲以上員工的回聘計畫，僅為因應特殊情況下回聘約20名員工。

豐田全方位開發策略導致該公司面臨研發及產能負擔加重，此外，近期一系列認證違規與品管問題，促使其尋求活用中高階級員工的高水準專業知識和技術。