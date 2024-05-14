高房租 Fed降息最大阻力

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，美國住房成本居高不下，拖累通膨降溫進展，成為聯準會（Fed）降息的一大阻力。

儘管今年美國通膨降溫進展遲緩，仍未改變聯準會降息計畫，因為聯準會預期住房成本下滑將讓通膨回到2％的目標。然而問題在於，住房成本居高不下，部分分析師甚至擔心住房壓力將維持在高檔。如此一來將大幅削弱降息的理由。

近幾年住房在通膨占有重要地位，因為住房成本大幅攀升，而且在通膨所占的權重可觀。

住房成本占消費者物價指數（CPI）權重三分之一，在聯準會偏好的通膨指標－個人消費支出物價指數（PCE）權重為六分之一。

理論上而言，住房成本是可以預測的。美國政府的統計數據並不以房價來計算通膨，因為房屋多少具有投資成分，而是利用房客每月支付的租金，以及屋主出租房屋所支付的費用來計算。

市場租金（新簽租約的租金）在三年前急速上揚，反映疫情帶來異常大量的空間需求、美國民眾強勁的收入成長，及可供出售或出租的房屋庫存位在歷史低點。據房地產研究機構CoreLogi數據，2022年獨棟房屋租金激增14％。

2月租金年增幅放緩至3.4％，顯示新公寓供給增加推升市場競爭，和通膨調整後的所得溫和成長。根房地產數據供應商Zillow資料顯示，該月公寓租金同樣出現下滑。

蒂米羅斯指出，由於每年只有少數租約到期，市場租金變化在通膨的反映有滯後性。考慮到此滯後性，聯準會官員、華爾街投資專家和民間經濟學家原本預期，住房通膨在2022年底開始下滑。

經濟數據顯示，住房通膨確實降溫，由一年前的頂點8.2％下滑，但3月僅降至5.6％，大幅低於預期。住房數據亦說明，為何近幾個月核心通膨下降進展停滯。

蒂米羅斯表示，要讓通膨率回到2％目標，住房通膨率必須由目前的5.8％降至3.5％左右。