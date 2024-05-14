美股漲完了？高盛：年底前恐無報酬

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高盛集團（Goldman Sachs）首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）近日警告，儘管投資人依然看好人工智慧（AI）普及對於企業帶來的助益，但美股2024年漲勢可能陷入停滯，從現在到年底前可能「毫無報酬」可言。

標普500指數10日揚升0.16％至5,222.68點，周線連三紅，今年迄今大漲約10％。

柯斯汀日前在美國紐約舉辦的高盛RIA專業投資人論壇上表示，以歷史標準來看，美股目前價位「昂貴」，原因是股市已反映美國經濟年增長率將高於現行增速（約3％）的預期，尤其是成長股「溢價幅度極大」。據金融數據供應商FactSet資料顯示，截至9日為止，羅素1000成長股指數今年以來漲幅將近11％，遠高於羅素1000價值股指數同期漲幅6.6％。2023年成長股已大漲逾41％，相較之下價值股去年漲幅僅8.8％。

柯斯汀預測，標指2024年底將位於5,200點、低於目前水平，而這意味著：該指數到年底前基本上「毫無報酬」可期。柯斯汀表示，他們最近花了許多時間與客戶討論AI議題後，認為部分被視為「AI熱潮贏家」的企業，後續營收成長可能不如市場預期，而這將對於美股後市帶來風險。

被視為AI浪潮最大受益者的輝達，2024年迄今股價飆漲逾86％，市值攀抵2.25兆美元。輝達是全球市值第三大公司，僅次於微軟與蘋果。該公司定於5月22日盤後公布最新一季財報。

柯斯汀亦指出，美國經濟「表現絕佳」，失業率處歷史低檔，且「通膨正朝著正確方向前進」，但通膨降溫速度不足以促使美國聯準會（Fed）現在就調降利率。