提前啟動電力測試 日本核融合發電 奮起直追

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日本計劃加快國內核融合技術的發展，將啟動電力測試的時程提前至2030年，以追趕上其他國家的時程表，達到應用零碳排能源的目標。

根據日經報導，日本能源策略為2050年左右實現核融合發電，但尚未明確測試時間。美國和中國的目標最早在2030年力拚發電能力測試，英國則瞄準2040年。

在此情況之下，日本政府計劃最快將在6月出爐的「骨太方針」中，訂定相關新法上路已推動該項技術，並設立啟動發電測試的時程表，此為每年由首相主導，重要議題決策的「經濟財政管理與改革的基本方針」。

在核融合發電的過程中，僅用1克燃料就可以產生相當於約8噸石油的能量，且不會排放任何二氧化碳，此項技術的上路可能改變日本現有的核電政策。

而核融合被視作是安全的發電技術，因為核融合反應在不添加燃料的情況下就會停止，因此不太可能發生失控的情況，也不會產生放射性廢棄物。

日本出於對核能安全性的擔憂，目前大多數傳統透過核裂變反應運作的核電廠仍處於閒置狀態，而且沒有重啟時間表，而更新或建造新型核電廠的計畫也尚未成形。

許多專家並不看好核融合可在近幾年內實現商業化，即使成功，成本也可能高於再生能源和傳統核電，該項技術的執行需要新型且複雜的零件來組成大型設備。

國際熱核融合實驗反應爐計畫（ITER）為全球最大型的商業化研究計畫，參與國家包含日本、美國、歐盟等35個國家和地區。透過各家公司開發不同的設備，並在法國進行組裝。然而由於零件問題等因素，原訂2025年投產的目標恐怕將延後數年。