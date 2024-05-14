軟銀願景基金 三年來首獲利

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軟體銀行13日公布上個會計年度（今年3月底止）淨損2,277億日圓（約15億美元），是連續第三年虧損，但虧損幅度與前一年度相比大幅縮小，主要是因為去年AI浪潮激勵科技股大漲，讓軟銀投資事業鹹魚大翻身，「願景基金」更締造三年來首度獲利。

華爾街分析師原先預期軟銀去年度達到淨利993億日圓，雖然實際結果依舊虧損，但過去三個年度以來軟銀從最初驚人的1.7兆日圓年度虧損持續縮小，凸顯公司即將走出陰霾。

軟銀推出的願景基金在去年度締造1,282億日圓獲利，與前一年度的4.3兆日圓虧損相比轉虧為盈。願景基金賺錢讓軟銀資產價值淨額在去年度達到27.8兆日圓，與前一年度相比增加將近1倍。

當年新冠肺炎疫情爆發後，全球高通膨迫使各國央行激烈升息，科技股遭受嚴重打擊，也讓主要投資科技業的願景基金損失慘重。該基金在前年度陷入320億美元史上最大虧損。

所幸去年來AI浪潮帶動全球科技股強力反彈，加上市場預期聯準會即將降息，激勵願景基金投資的科技公司股價上漲。促成願景基金在去年度恢復獲利的主要功臣無疑是晶片設計商安謀（Arm）。

在AI晶片需求爆炸性成長的情況下，安謀上季淨利大增，對安謀持股90％的軟銀連帶受惠。軟銀上季因此締造2,310億日圓淨利，是連續第二季獲利。